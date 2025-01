Comédia e drama nas telas

O drama sempre será acompanhado da comédia, o Shaolin é um personagem feito para divertir o público, mas devido às adversidades da vida se encontra desesperançoso. Fafy Siqueira, atriz que interpreta Dona Zefa - mãe de Aluízio - explica que a relação entre mãe e filho será ainda mais abordada nesta segunda produção.

"Ela aposta nele o tempo inteiro, depois que entende que a luta é a vida dele. Inclusive ela fala, ao filho, 'você nasceu para isso, o planeta está esperando você ir aos ringues'". Fafy comenta da evolução do apoio que sua personagem dá ao Aluízio Lee. Dona Zefa está preparada para abdicar da preocupação exagerada de que o filho "vai tomar uma porrada".

Fafy explica que o incentivo que ela vai dar ao filho E as apostas que ela fará nele serão fundamentais para a nova jornada que o personagem principal enfrentará na sequência do primeiro filme. "Eu acho que é o que toda mãe tem que fazer. Incentivar o filho naquilo que o filho tem prazer em fazer e faz bem", diz.

No primeiro filme, Fafy Siqueira conta que fez preparação com fonoaudiologia para executar o sotaque do interior cearense com o máximo de veracidade. "Quando as pessoas tentam reproduzir o sotaque cearense, falam cantando, mas não é só isso". Ela conta que é necessário colocar o final da língua na região do palato (céu da boca) para que pudesse atingir a naturalidade de uma mãe cearense.

A atriz conta emocionada que, para interpretar uma mãe nordestina, precisa fazer o público assistir e se identificar nas telas do cinema. "Eu estudei muito para virar uma mãe nordestina viril. Que é uma coisa que eu admiro muito nas mulheres nordestinas. A coragem e a força das mães.

São cuidados e processos que vem sendo desenvolvido desde o primeiro filme, mas que tiveram uma atenção redobrada nesta segunda produção porque "com mais tempo de tela, exige ainda mais preparação".

A expectativa que Fafy compartilha com seus parceiros de trabalho é "sucesso absoluto". Ela comenta que todos fizeram o projeto com orgulho e que isso vai ser transmitido aos espectadores. "Eu tenho certeza que cada pessoa que fez parte de todo detalhe desses meses de produção, quando assistir, vai sentir um orgulho muito grande de ter participado disso".

A atriz ainda fala da sua gratidão de ver o cinema cearense acontecendo e alcançando locais cada vez maiores. "Eu quero que as pessoas entendam, aqui se faz cinema. No Ceará se faz cinema do bom", diz.