Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 4 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 A Lua na área de crise conecta você aos aspectos espirituais da vida e lhe leva a extrair aprendizado dos desafios. A introspecção é aliada ao amadurecimento, mas evite remoer frustrações e se isolar dos seus afetos, visto a tensão promovida por Júpiter e Mercúrio.

Touro 21/04 a 20/05 Empatia e comprometimento levam você a buscar uma conexão profunda com o círculo de confiança, visto a Lua em harmonia com Saturno e Netuno na casa das amizades. O altruísmo aflora, mas não descuide das suas próprias necessidades.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O comprometimento com suas vocações e metas se eleve frente ao encontro da Lua com Saturno e Netuno, favorecendo uma atuação introspectiva. Convém atuar com diplomacia ao lidar com contrastes no trato interpessoal, a fim de preservar seus interesses.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua na casa espiritual encontra Saturno e Netuno, levando-lhe a se aprofundar em questões importantes para a sua vida, o que pode lhe ajudar a distinguir ideais de ilusões. Encare os desafios e as eventuais frustrações como aprendizados e não como fracassos.

Leão 23/07 a 22/08 O encontro da Lua com Saturno e Netuno no setor íntimo promove reflexões profundas acerca das suas ambições e dos desafios relacionados, gerando um processo de transformação interior que lhe ajuda a superar limitações. Valorize sua privacidade e siga discreta, dada a tensão com Júpiter e Mercúrio.

Virgem 23/08 a 22/09 As parcerias passam por um processo de revisão que contribui com o amadurecimento dos vínculos que partilhem ideais elevados do ponto de vista existencial, pois a Lua encontra Saturno e Netuno. Liberte-se de relações disfuncionais, visto a tensão lunar com Júpiter e Mercúrio.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua no setor do cotidiano segue junto a Saturno e Netuno, evidenciando a importância de rever aspectos da rotina que possam ser aprimorados, bem como de se libertar de padrões que estejam minando seu bem-estar físico e emocional. Dispa-se de ilusões.

Escorpião 23/10 a 21/11 Estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos se revela fundamental com a Lua na casa social e em tensão com Júpiter e Mercúrio. Seja criteriosa não apenas na escolha das companhias, como nos gastos financeiros, sobretudo no usufruto do lazer.

Sagitário 22/11 a 21/12 A passagem da Lua pela área familiar junto a Saturno e Netuno promove reflexões acerca da conexão com o lar, bem como das metas na vida privada, contribuindo para encontrar um equilíbrio entre o ideal e o possível. Busque acordos sem forçar a barra, visto a tensão com Júpiter e Mercúrio.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os processos de revisão favorecidos pela Lua no setor das ideias contribuem com o confronto das metas almejadas com os desafios e as oportunidades, visto o encontro desse astro com Saturno e Netuno. Não descuide das responsabilidades cotidianas, como alerta a tensão com Júpiter e Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 As finanças demandam revisão, assim como os recursos aplicados ao dia a dia, de modo a elevar a eficácia dos processos de gestão e conciliar meios tradicionais e alternativos, pois a Lua encontra Saturno e Netuno na área material. Seja disciplinada nos gastos.