Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 4 de janeiro (04/01)

Foto: Samuel Soares/Divulgação Neste fim de semana ocorre a etapa final da XVII Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2024, com programação para celebrar o Dia de Reis

Neste fim de semana ocorre a etapa final da XVII Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2024, com programação para celebrar o Dia de Reis. A mostra demarca o fim das atividades do Ciclo Natalino 2024 e reúne 16 grupos natalinos cearenses, representando tradições, projeções culturais e a cultura camponesa, incluindo a Banda Cabaçal São José, grupo do homenageado Mestre Cícero Ribeiro.

Quando: sábado, 4, das 17h às 22 horas, e domingo, 5, das 10h às 15 horas

sábado, 4, das 17h às 22 horas, e domingo, 5, das 10h às 15 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Vila Azul

Em janeiro, a Vila Azul do Mar, espaço de convivência do Beach Park, oferece programação repleta de atrações musicais de estilos variados. A cantora Rayane Fortes (foto) se apresenta neste sábado, 4, a partir das 17 horas. Na sequência, o DJ Pedro sobe ao palco. Para fechar a noite, a cantora Nayra Costa faz show. O dia também conta com programação infantil, com apresentação do Trio Aquarelinha a partir das 17 horas. Às 20 horas é realizada oficina de circo.

Quando: sábado, 4, a partir das 17 horas

sábado, 4, a partir das 17 horas Onde: Vila Azul do Mar (Rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Vila Azul do Mar (Rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz) Gratuito

Mais informações: @vilaazuldomar

Napoleão

O Teatro Dragão do Mar recebe neste fim de semana o espetáculo infantil "Napoleão", do grupo Pavilhão da Magnólia. Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, a obra narra a história de um menino tímido e talentoso que tem o desejo de cantar e tenta entender o mundo.

Quando: sábado, 4, e domingo, 5, às 17 horas

sábado, 4, e domingo, 5, às 17 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); ingressos à venda no site Sympla e na bilheteria

Aniversário

O Bar The Lights, localizado na Avenida da Universidade, promove festa para celebrar 9 anos de funcionamento neste sábado, 4. O espaço oferece caipirinha liberada até às 23h30min. As atrações são os DJs Silas, Lolost, Thalia, Linha Tenia, Cleytinho e TrioFever. Quem comprar o ingresso antecipado tem direito a um copo comemorativo dos nove anos da casa, mas as unidades são limitadas.