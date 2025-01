Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 5 de janeiro (5/1)

Foto: Luq Dias /Divulgação WIU

Acontece neste domingo, 5, a primeira edição do Festival Emoções de Verão. Realizado até fevereiro, o grande encontro de ritmos está com ingressos à venda no site ST Ingressos, com valores a partir de R$ 100. Wiu, Rogerinho, Kadu Martins e SouSete são as atrações confirmadas.

Quando: domingo, 5

domingo, 5 Onde: Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo)

Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo) Mais informações: Instagram





Lá vem o Ano Novo

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) organiza para este domingo, 5, a contação de história do livro "Lá vem o Ano Novo", de Ruth Rocha, comandado pela artista Rosa Cristina. A obra conta a história de uma noite de Réveillon na Casa do Tempo, com a Dona Meia-Noite, que arma uma confusão entre as crianças que fazem promessas para o próximo ano que são difíceis de cumprir.

Quando: domingo, 5, às 16 horas

domingo, 5, às 16 horas Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Comédia

Segue em cartaz o filme tailandês "Como Ganhar Milhões Antes Que A Avó Morra", considerado uma das melhores produções de comédia de 2024 pela avaliação do público. A trama conta a história de When M, um jovem que passa a cuidar da avó que está doente.

Quando: domingo, 5, às 16h30min

domingo, 5, às 16h30min Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) Vendas em ingresso.com e na bilheteria





Performance

O artista Eduardo Bruno apresenta, neste domingo, 5, sua performance itinerante "Reencontraremos a dimensão utópica", em que celebra a morte do capitalismo com vestes pretas e flores na mão. Depois de um passeio no Centro Cultural Dragão do Mar, o performer põe a coroa de flores em um tripé e distribui "santinhos" de falecimento.

Quando: neste domingo, 5, e no dia 12 deste mês, às 17 horas

neste domingo, 5, e no dia 12 deste mês, às 17 horas Onde: Arena Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Hiper-realismo no Brasil

Segue em cartaz, na Caixa Cultural Fortaleza, a exposição "World Press Photo 2023-2024", que reúne 129 fotografias vencedoras do 67º concurso anual de melhor fotografia documental mundial e fotojornalismo. Os temas abordados são migração, família, demência e meio ambiente.

Quando: até 26 deste mês, de terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10 às 19 horas

até 26 deste mês, de terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingos e feriados, das 10 às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito