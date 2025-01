Aquarela de lembranças

Foto: EDITORA NEMO/DIVULGAÇÃO Editora Nemo lança Céleste e Proust no BrasiL

Marcel Proust (1871 - 1922), o famoso autor de "Em Busca do Tempo Perdido", já foi descrito por diversos críticos literários, estudiosos e historiadores dedicados ao ramo. No entanto, na graphic novel assinada pela renomada quadrinista francesa Chloé Cruchaudet, que ganha edição integral no Brasil pela Editora Nemo, Proust é apresentado ao leitor por meio do olhar de sua fiel governanta e amiga Céleste Albaret.

Publicado originalmente na França entre 2022 e 2023, o quadrinho comemora o centenário da morte do famoso escritor com uma abordagem peculiar e honesta sobre os medos e particularidades que só uma mente como a de Proust poderiam possuir. A produção também apresenta um visual que nos faz pensar estar navegando entre os sonhos que apenas os que sentem a real saudade podem experimentar.

Cruchaudet mostra uma Céleste já com idade avançada, mas com suas memórias vividas. A narrativa conduz o leitor a explorar a complexa relação entre o autor e sua governanta que, com o passar dos anos, deixou de ser apenas uma "mera empregada". A narrativa contada entre os períodos de 1914 a 1922 nos revela a amiga e confidente que Céleste se tornou para Proust no final de sua vida. Ajudando a rotina fora do comum, administrando os afazeres e garantindo a tranquilidade e conforto que o autor precisava durantes as horas mais difíceis e confusas, quase como uma irmã mais velha que cuida do irmão caçula indefeso.

A história mostra as situações mais inusitadas do cotidiano dos dois e não poupa ao exibir uma certa relação abusiva entre patrão e empregada, sem esconder práticas comuns à época, a exemplo das longas jornadas de trabalho. Porém, felizmente, este relacionamento muda com o passar das páginas e ambos se engalfinham em uma conexão de amizade e ternura, que rendeu não apenas momentos felizes para o escritor doente, mas para a doce jovem. A mulher que vinha das províncias da França se tornava cada vez mais culta e determinada. Com presença discreta e eficiente, garantia o equilíbrio do microcosmo da casa onde praticamente morava com o patrão e, então, amigo.

A evolução da relação entre os protagonistas é um dos pontos altos da obra. Embora inicialmente Proust trate Céleste como uma serviçal subordinada, ela gradualmente prova ser uma parceira intelectual, essencial para o processo criativo dele. Este amadurecimento culmina no reconhecimento, por parte do escritor, da verdadeira importância de sua governanta. Ele, em determinado momento de produção, deixa muito claro que o próprio sucesso não existiria sem que a mesma estivesse presente naquele momento.

Desta forma, a obra serve de tributo não apenas para Proust, mas também para Céleste, uma mulher cuja lealdade e perspicácia moldaram silenciosamente um dos mais importantes legados literários do mundo. Após a morte do amigo, ela publicou as memórias dos dois, registros que inspiraram a criação deste quadrinho e também exaltaram a importância das figuras femininas presentes na trajetória do francês.

Visualmente, "Céleste e Proust" é um delicado sonho feito em pinceladas no papel. A aquarela de Cruchaudet cria uma atmosfera que evoca memórias e desejos. As cores suaves e os traços delicados conseguem traduzir tanto a vulnerabilidade quanto a genialidade de Proust, enquanto dão à figura de Céleste uma dignidade sutil e poderosa. Mais do que um registro biográfico, o quadrinho é uma ode àquelas figuras silenciosas que, muitas vezes, são relegadas ao segundo plano da história.

Chloé Cruchaudet demonstra, mais uma vez, habilidade única em recriar personagens históricos com profundidade e empatia. "Céleste e Proust" não é apenas um retrato de Marcel Proust; é um convite para repensar o papel dos bastidores na criação artística. Também mostra a complexidade emocional de uma relação que transcende as hierarquias e convenções sociais da época, além de ser uma doce e intimista homenagem àquela que foi uma das figuras mais importantes da vida de Proust. Uma leitura imperdível para os amantes da literatura, das artes visuais e das histórias que revelam a humanidade por trás dos grandes feitos.

Serviço

Céleste e Proust

Onde encontrar: www.grupoautentica.com.br/

instagram: @editoranemo

Valor: R$ 119,80