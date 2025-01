Conheça ilustradora cearense que viralizou com arte de Ano-Novo

Foto: Anie Barreto/Divulgação Artista visual cearense Auxi Silveira

Antes do ano virar, a muralista, designer de superfície e ilustradora cearense Auxi Silveira já sabia alguns de seus desejos para 2025. Além de saúde e prosperidade, se destacavam "mais caminhos abertos, mais proteção e mais fartura". Ela acreditava que essas eram aspirações pessoais. Entretanto, às vezes basta um clique para um sentimento ser dividido.

Ao publicar em seu perfil no Instagram no dia 31 de dezembro uma pintura que carregava esses desejos, Auxi Silveira percebeu como não estava sozinha. Em poucas horas, sua arte viralizou e tomou proporções enormes, alcançando quase três milhões de pessoas. O post, compartilhado tantas vezes, foi curtido por mais de 82 mil perfis. A obra viralizou.

Com mais de uma década de carreira artística, a cearense carrega histórias e estilos por variadas vertentes, seja nas estampas, nas telas ou nos painéis. Auxi consegue transmitir seus sentimentos em seus trabalhos, muito caracterizados pela relação com a natureza, como na arte que viralizou (ainda sem nome).

A pintura digital consiste em um pássaro montado por uma pessoa — nesse caso, a própria artista. Abaixo, uma faixa carrega os dizeres: "Mais caminhos abertos, proteção e fartura". Um dos elementos principais da arte, o pássaro é figura recorrente para Auxi Silveira e, como indica, representa "liberdade, esperança e horizonte".

"Casava muito bem com o que eu gostaria para 2025. Em cima desse pássaro há uma pessoa, que sou eu. Eu construí dentro do que já pinto, representando algo bem pessoal", afirma. A muralista e designer de superfície, que ficou surpresa com a viralização, conta que um usuário chegou até a encaminhar para 50 outros.

Arte de Auxi Silveira viralizou no Instagram no Ano-Novo; obra carrega aspirações para 2025 Crédito: Reprodução/Auxi Silveira

"Eu acho que a ocasião de Ano-Novo ajudou nisso. É uma arte com uma mensagem que, embora pessoal de certa forma, carrega aspirações que muitas pessoas se identificaram. Muitos querem caminhos abertos, fartura, então as pessoas começaram a levar para si e foi viralizando. Rolou essa identificação", compartilha.

Conheça a trajetória da artista

Conhecida pelo seu trabalho com guache e acrílico, Auxi iniciou seus passos na ilustração em 2009, quando ingressou no curso de Design de Moda da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela começou a ilustrar para moda, com destaque para estamparia. À medida que passou para outras superfícies, descobriu mais de suas aspirações artísticas.

Em seus trabalhos, Auxi carrega a "identidade botânica" que percorre sua história, pois chegou a morar em uma região repleta de "matas" e floresta e com ambiente favorável ao desenvolvimento da paixão pela natureza. Como referências que absorveu ao longo dos anos para suas obras, sobressaltam nomes como Konan Tanigami e a natureza morta de Abraham Mignon.

Na obra em destaque, ela utilizou uma técnica de arte digital a partir do software Adobe Fresco. O programa simula tipos de pincéis e estilos, como pinturas a óleo. Acostumada a trabalhar com softwares devido à sua atuação com estamparia, ela se identificou com o Fresco e estendeu um pouco de suas técnicas também para a pintura digital.

A arte também foi aproveitada para estampar um calendário: "É engraçado, porque muitas vezes você está criando e não sabe o final daquilo. Comecei a pintar já com a ideia do novo ano, com essa temática, e pensei que ficaria muito legal em um calendário. O calendário acabou virando uma extensão da arte".

Auxi Silveira destaca suas expectativas para 2025: "Desejo que os caminhos estejam abertos, mas que também saibamos caminhar e abrir esses caminhos, porque eles não vêm sozinhos. Eles se abrem enquanto estivermos andando para frente e tentando. Desejo que não desistamos, que tenhamos sucesso e fartura, além de saúde".





Em 2025…

Em seu estúdio, Auxi "abraça" todos os segmentos que marcam sua trajetória, como a estamparia, arte em superfícies, pinturas e ilustrações. Clientes fazem encomendas com a artista visual principalmente na estamparia, e nos últimos anos seu foco foi dividido com trabalhos para marcas, a exemplo

da Farm. Como será agora em 2025?

"Continuarei na estamparia, mas de uma maneira mais pessoal. Quero trabalhar nos meus próprios desenvolvimentos, porque até 2024 trabalhei com outras marcas, com a Farm e grandes marcas do cenário brasileiro. Em 2025 quero focar mais

nas minhas próprias criações", explica.

Auxi também fará formações, como nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, quando abrirá seu ateliê para a ação "Paredes contam histórias". O curso é voltado para "os entusiastas da arte que desejam aprender os fundamentos da pintura de painéis sob parede". As inscrições já estão encerradas.

Acompanhe a artista

Instagram: @drawxi.studio

OP

Em 2021, Auxi Silveira foi a sexta artista cearense que estampou a contra-capa do Jornal O POVO na exposição quinzenal "Nosso Papel é Arte" com a obra "O mensageiro dos tempos".