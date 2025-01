Karim Aïnouz ganha maratona em exibição no Telecine

Foto: Christophe Simon/AFP Cearense Karim Aïnouz estreou "Motel Destino" em Cannes

O diretor cearense Karim Aïnouz completa 59 anos no dia 17 de janeiro. Como forma de homenageá-lo, o especial "O Cinema de Karim Aïnouz" será exibido no canal Telecine Cult. Ao todo, três filmes do cineasta serão exibidos na data do aniversário, a partir das 16h30min.

O primeiro a ir ao ar é "Praia do Futuro" (2014) , que traz no elenco Wagner Moura, Jesuíta Barbosa e o alemão Clemens Schick — dando vida a Donato, Konrad e Ayrton, respectivamente. O longa teve estreia no Festival de Berlim e concorreu ao Urso de Ouro.

Em seguida, às 18h25min, o canal começará a transmitir a produção "O Céu de Suely" (2006). A atriz Hermilia Guedes interpreta personagem que leva o próprio nome, uma mulher que é abandonada pelo marido e decide rifar o próprio corpo para sair da cidade onde vive e recomeçar a vida.

Por fim, "Motel Destino" (2024) é o último filme do cearense a ser exibido no especial, às 20 horas. O longa, estrelado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, teve sua estreia no Festival de Cannes de 2024. A história se passa em um motel na beira de uma estrada do litoral cearense, local onde acontecem jogos perigosos de desejo, poder e violência.

Veja programação completa

Outro especial que o canal disponibilizará ainda em janeiro é em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29, uma quarta-feira. A partir das 18h30min, o Telecine Cult exibirá o filme "Tomboy" (2011).

Premiado em Berlim com o troféu "Teddy" para filmes Queer, conta a história de Mickaël (Zoé Héran), um garoto trans que tem de lidar com a chegada da adolescência e a descoberta de sua identidade de gênero.

Em seguida, às 20 horas, "Monica". O filme acompanha uma mulher trans que retorna à sua cidade natal para visitar a mãe, que está doente. O retorno traz à tona as feridas dessa relação. (Beatriz Teixeira/Especial para O POVO)