Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 6 de janeiro (6/1)

Foto: Charles Johnson Pereira/Divulgação Circo Celestia estreia em Fortaleza

Um dos maiores espetáculos circenses do mundo, o Circo Celestia, do Grupo Cirque Amar, está em cartaz em Fortaleza. A atração tem mais de 200 profissionais envolvidos e capacidade para 1.900 pessoas por sessão. O espetáculo apresenta combinação de música, dança, teatro e manobras radicais, com atrações como o freestyle motocross.

Quando: de segunda a sexta, às 20 horas; sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20 horas

de segunda a sexta, às 20 horas; sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20 horas Onde: Circo Celestia (av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz)

Circo Celestia (av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site Circo Celestia e na bilheteria





Avicii

Está disponível na Netflix o documentário "Avicii: Meu Nome É Tim", que retrata a história do sueco Tim Bergling, um dos DJs mais renomados do mundo. Avicii (nome artístico de Tim) morreu em 2018, com apenas 28 anos. Ele deixou músicas como "The Nights", "Hey Brother" e "Wake Me Up". O documentário tem entrevistas inéditas com artistas como David Guetta, Chris Martin e Nile Rodgers, e aborda as dificuldades e a pressão da fama que afetou a saúde mental do jovem DJ.

Onde: Netflix

No Radar

Estão à venda os ingressos para o show "Fagner 50 anos", que celebra a trajetória do artista cearense na música e passeia pelos principais sucessos da carreira. A apresentação é realizada no Iguatemi Hall no sábado, 11. Além de clássicos como "Canteiros", "Quem Me Levará Sou Eu" e "Espumas ao Vento", ele leva ao público canções inéditas do novo álbum "Além Desse Futuro". Entre as faixas, está uma releitura de "Onde Deus Possa Me Ouvir", de Vander Lee, que faleceu em 2016.

Quando: sábado, 11, às 21h30min; portões abertos às 19 horas

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 120; vendas no Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Exposição

Segue em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição "Benfica 2890". A mostra integra as ações de comemoração aos 60 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo, englobando todos os membros do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design, como parte das comemorações dos 70 anos da Universidade Federal do Ceará. São apresentadas obras de professores efetivos e/ou alunos já graduados.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito

Nosferatu

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de terror "Nosferatu". O longa é baseado na primeira produção de 1922, que, por sua vez, é uma adaptação do famoso romance "Drácula", de Bram Stoker. Na nova versão, Nicholas Hoult interpreta Thomas Hutter, um agente imobiliário que viaja aos Cárpatos para negociar com um novo cliente, o Conde Orlok. Porém, o nobre é, na verdade, um vampiro milenar que se torna obcecado pela noiva de Thomas, Ellen, levando terror à região de Bremen, na Alemanha do século XIX.

Quando e onde: Ingresso.com