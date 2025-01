Evento gratuito promove lançamentos de quadrinistas cearenses

Foto: Walisson Lino/Rede Cuca Evento de quadrinhos "Quadrim!" acontece neste sábado, 11

Para o quadrinista Luís Carlos Sousa, o mercado de quadrinhos em Fortaleza pode ser lido em dois eixos: o nacional, que define como "pequeno e nichado"; e o municipal, "de cearense para cearense", considerado quase inexistente. Isso porque, apesar de revelar nomes importantes na área, o ramo na Capital ainda tem produção "espaçada, irregular e pouco conhecidas pelos locais".

Entre meios para reverter o contexto, ele aposta em maneiras de impulsionar os artistas fortalezenses por meio da Avoante. A editora, em parceria com a Reboot Comic Store, promove a primeira edição do Quadrim!, evento realizado neste sábado, 11, com foco na celebração dos quadrinhos cearenses.

"Procura apresentar quem está produzindo quadrinhos no Ceará hoje, quem são as novas e jovens autorias que estão ainda em seus primeiros passos ou aquelas que já têm uma estrada, mas não têm tanto renome ou alcance - seus temas, ideias, vidas e inspirações", explica Luís. A programação será disponibilizada no formato de feira, com painéis, lançamentos e momentos de autógrafos.

"Eventos como o Quadrim!, a Mostra de Quadrinhos de Pacoti e o saudoso Dia do Quadrinho Nacional são tão essenciais à cultura HQ do Estado, à preservação da memória e de uma tradição conhecida por pouquíssimos e que nunca deixou de ter sua produção ativa", acrescenta o quadrinista.

Entre os destaques está o lançamento de "Mah 2!", coletânea produzida pela turma do Laboratório de Quadrinhos promovida pela Rede Cuca, editora Mino e Chiaroscuro. A produção reúne 19 histórias desenvolvidas por alunos, cujos enredos discutem o cotidiano e as experiências da juventude. As narrativas individuais, desenvolvidas por pessoas de diferentes grupos econômicos e sociais, formam um produto com identidade própria.

"Ao longo da formação, os jovens aprendem sobre o processo de criação e editoração das histórias, sendo estimulados a produzir narrativas originais que digam respeito ao seu cotidiano e aos temas que são de interesse para quem é jovem em Fortaleza hoje", diz João Bento, coordenador do curso de Laboratório de Quadrinhos da Rede Cuca.

Ele detalha que os estudantes, além de aprenderem a base para a criação destas histórias, entram em contato com o "circuito criativo" por trás da produção das HQs com o intuito de produzir uma antologia com qualidade técnica e estética. "O primeiro e principal objetivo do 'Mah! 2' vem antes mesmo da publicação estar pronta: é a formação dos jovens, a ampliação do repertório sociocultural e o desenvolvimento de suas competências enquanto quadrinistas, ilustradores, roteiristas. Cada história na antologia guarda esse percurso individual".

É uma porta de entrada para a profissionalização na área, visto que, após o lançamento da publicação, os artistas têm se organizado para participar de projetos, a exemplo do Sana e da CCXP. Uma maneira, também, de dar continuidade às iniciativas de formação no setor. "Foi desta forma que chegamos no Quadrim!, a partir da parceria que foi sendo construída com a Reboot", complementa.

Um dos artistas que integram o projeto é Luis Felipe, jovem que guarda apreço pela arte desde a infância. Quando criança, gostava de criar tirinhas de momentos engraçados com os amigos. Já na pré-adolescência, passou a usar o formato para reclamar da torina. "Meus quadrinhos nunca saíam do roteiro, só fui finalizar algo no Laboratório de Quadrinhos do Cuca. É o primeiro passo em uma jornada gigante", opina.

Em uma das histórias, intitulada "Bastidores", ele conta a história de uma garota que é perseguida ao fugir de casa durante uma madrugada. Ela acaba se deparando com uma porta "estranha" em um beco desconhecido e, ao entrar, descobre uma série de cômodos desconexos e vazios.

Quem deseja ler o quadrinho, pode adquirir um dos exemplares de "Mah! 2" que serão distribuídos gratuitamente no evento, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. "Participarei da distribuição e sessão de autógrafos da antologia. Além disso, também estarei na feirinha do evento vendendo algumas ilustrações e outros produtos personalizados, sempre no intuito de interagir e trocar um papo com a galera que acompanha o meu trabalho", destaca João. (Colaborou Carolina Passos)

Programação

Palco - Manhã

11h - 11h30min: 5 anos (editoriais) de Estalos! - Avoante Editora

11h30min - 12h30min: Autorias Estalos! - Avoante Editora e autorias Estalos!

12h30min - 13h: Lançamento "Canção da Serra"

13h - 13h30min: Lançamento "Minha Primeira Coleção de Photocards"

Palco - Tarde

14h - 15h: Turma Avançada - Laboratório de Quadrinhos do Cuca

15h - 15h30min: As Comédias de Mah! 2 - Gabriele Rodrigues, Lorena Dias, Ulyzzz

15h30min - 16h: Os Dramas de Mah! 2 - Emilly Guilherme, Oitulu, Letícia Aragão

16h - 16h50min: Os Sci-s de Mah! 2 - Artur Chromuki, Caio Breno, Daniel Mariano, Luanzito, Pedro Henrique

16h50min - 17h10min: Os Retalhos de Vida de Mah! 2 - Letícia Silveira, Ana Clara Mendes

17h10min - 18h: O Terror de Mah! 2 - Cael Yudi, Koffy, Joyce Kelly, Vlads Alves, Luquinhas

"Quadrim!"

Quando: sábado, 11, das 10h às 20 horas

Onde: Área de Eventos do Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Gratuito