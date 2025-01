Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 7 de janeiro

O SANTO São Raimundo De Peñafort

Nasceu no castelo de Peñafort, em Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Seus pais originavam-se dos antigos condes de Barcelona e eram aliados do rei Aragão. Dedicado aos estudos, especializou-se em Bolonha, na universidade onde tornou-se mestre. Obedecendo ao bispo de Barcelona, tornou-se cônego. Seu último cargo foi de penitenciário-mor do sumo pontífice. Quiseram até escolhê-lo como arcebispo, mas, voltou à Espanha, para viver em seu convento como frade. Raimundo escreveu a respeito da casuística. Contou com a ajuda de São Tomás de Aquino, ajudou outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, que estava discernindo a fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês - os mercedários. Faleceu em Roma, em 1275. À beira do túmulo, realizou-se vários milagres.