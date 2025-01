Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 7 de janeiro (07/01)

Foto: Olinda upinamba/Divulgação exposição "Vermelho Vivo"

Em cartaz no Museu da Imagem e do Som a exposição "Vermelho Vivo", de curadoria da portuguesa Ângela Berlinde. A mostra conta com diversos artistas e está presente em todas as áreas do Museu, incluindo salas expositivas, biblioteca, sala imersiva e áreas externas, e celebra a liberdade e a revolução, incluindo obras da época da ditadura militar no Brasil.

Quando: até 30 de março, quarta e quinta-feira, das 10 às 18 horas, e sexta-feira a domingo, das 13 às 20 horas

Onde: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Nutrir a Seiva da Corpa

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 7, a instalação-performática "Nutrir a Seiva da Corpa", obra criada para discutir as memórias trans roubadas pela colonização. O espetáculo se fundamenta em três pilares contra-coloniais: o transe psico-físico, a produção dos imaginários emancipatórios e as aparições das

encantarias transancestrais.

Quando: terça-feira, 7, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria física do CDMAC



Meu Tio José

Estreia nesta terça-feira, 7, a animação "Meu Tio José". Com dublagem de Wagner Moura, o filme traz a história real do ex-guerrilheiro José Sebastião Rio de Moura, assassinado na ditadura brasileira. O combatente fez parte do movimento de esquerda "Dissidência da Guanabara" e participou do sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, em 1969. A trama é voltada para a vivência do sobrinho, José, que fez do luto do uma homenagem.

Quando: terça-feira, 7, às 20h30min

Onde: Canal Brasil





Ballet Clássico

Seguem abertas até esta quinta-feira, 9, as inscrições para a oficina de aprimoramento da técnica do ballet clássico, ministrada por Renata Soares. Os alunos serão divididos em horários da tarde e da noite, com aulas que acontecem na Vila das Artes. Para o grupo vespertino, serão aceitas pessoas a partir de 13 anos e, para o noturno, a partir de 15 anos; em ambos os casos, é necessário que os inscritos já tenham experiência em ballet clássico.

Quando: 15, 16 e 17 de janeiro (turma vespertina) e 14, 15 e 16 (turma noturna)

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Inscrições até esta quinta-feira, 9, em www.viladasartesfortaleza.com.br

Cursos básicos

Estão abertas as inscrições para as novas turmas dos cursos básicos dos programas de acessibilidade, audiovisual e música da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim. A formação tem por intuito potencializar a difusão da arte criada no Grande Bom Jardim em diálogo com demais agentes culturais da Cidade.

Quando: até domingo, 12 de janeiro

Inscrições: ccbj.org.br/oportunidades/