Anualmente, a ONG Global Footprint Network divulga o "Dia da Sobrecarga da Terra": quando todos os recursos anuais do planeta são consumidos pela humanidade, sem tempo de regeneração. Em 2024, o fatídico dia foi em 1º de agosto. Nos últimos anos, consumimos o equivalente

a quase dois (1,75)

planetas Terra.

Se todos na Terra consumirem os recursos naturais como o Brasil, o Dia da Sobrecarga da Terra voltará a ser no dia 1º de agosto de 2025. Já se o consumo for igual ao do Catar, teremos esgotado a Terra no dia 6 de fevereiro de 2025.

Ao todo, 86 países têm um padrão de consumo, se replicado ao nível mundial, capaz de esgotar os recursos da Terra antes do ano acabar.