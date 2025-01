Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 8 de janeiro (08/01)

Foto: Marília Camelo /Divulgação Yoga ao por do sol na pinacoteca

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 8, um espaço para a prática meditativa Sahaja Yoga, com a professora Gracy Furtado. A proposta é oferecer um momento de pausa para o público. O evento é voltado para pessoas de todas as idades. Também uma oportunidade para a apreciação do pôr do sol, a prática tem previsão de início às 17h30min, com 30 vagas por ordem de chegada.

Quando: quarta, 8, às 17h30min

quarta, 8, às 17h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (R. 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais inf.: @pinacotecadocear

NAGUAL

Segue disponível no Centro Cultural do Cariri a exposição "Nagual - fotografias de Graciela Iturbide", que integra a terceira edição do Fotofestival Solar. A mostra é composta por fotos da artista mexicana no México, Cuba, Panamá, Índia, Argentina e EUA.

Quando: quinta e sexta, das 15 às 20 horas; sábados e domingos, das 8 às 20 horas

quinta e sexta, das 15 às 20 horas; sábados e domingos, das 8 às 20 horas Onde: Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Batateiras - Crato

Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Batateiras - Crato Gratuito





Escola Pública de Música

A Escola Pública de Dança da Vila das Artes está com inscrições abertas para a 14ª turma do Curso de Formação Básica em Música. O equipamento dispõe gratuitamente de formação prática e teórica com foco em dança cênica e profissionalização artística, destinado ao público de 8 a 14 anos.

Quando: inscrições até 31 deste mês

inscrições até 31 deste mês Onde: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro) Inscrições: www.institutoiracema.com/editais ou no local

Um Homem Diferente

Em cartaz no Cinema do Dragão o drama "Um Homem Diferente", thriller psicológico de Aaron Schimberg. A trama fala de Edward, aspirante a ator que passa por um procedimento para transformar sua aparência. A mudança no rosto se torna um pesadelo à medida que ele não consegue o papel que queria e fica obcecado em recuperar sua antiga versão.

Quando: quarta, 8, às 19h50min

quarta, 8, às 19h50min Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira) Vendas em ingresso.com e no local

Ceará de Cinema e Audiovisual

A Secretaria da Cultura do Ceará abriu nesta semana o 15º Edital Ceará de Cinema e Audiovisual, que seleciona 114 projetos, em quatro modalidades, que receberão suporte financeiro para a produção e finalização de curtas-metragens, longas-metragens e séries. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 4 de fevereiro deste ano.