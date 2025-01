Quem paga a Natureza por esses serviços?

A Sounds Right, em conjunto com o EarthPercent, tenta usar o sistema de monetização humano para inverter essa lógica, transformando a Natureza em uma artista oficial nas plataformas de streaming de áudio, como o Spotify.

Com o nome artístico Nature, o perfil já tem mais de 7,5 milhões de ouvintes em 180 países, com mais de 65 milhões de streams (transmissões) em todas as plataformas de áudio.

São milhões de pessoas no mundo aproveitando as playlists de sons ambiente da primeira artista do mundo, como o som da chuva dos trópicos, ondas do mar e trovões do Arizona.

A cada reprodução de uma música ambiente ou de um feat. Nature — músicas de artistas em parceria com a Natureza —, o perfil recebe os royalties da faixa por meio do fundo da Sounds Right.

No caso de parcerias com artistas, 50% dos royalties vão para a Sounds Right. Esse dinheiro é destinado a projetos de restauração e conservação da biodiversidade, com mais 63% dos royalties das faixas musicais de música ambiente da Nature. O projeto também conta com doações filantrópicas e individuais.

"(Ao todo) 90% de todas as receitas da Nature (royalties musicais e doações institucionais) vão para a conservação", define o projeto. Os outros 10%, excluindo doações individuais, são para custear o programa Sounds Right e para apoiar a produção musical — afinal, existem trabalhadores na captação de áudio, mixagem e manuseio da obra-prima da Nature.