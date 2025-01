Roteiro: locais para comer, beber e desfrutar da cultura em Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Flores Arte Bistrô é uma opção para aqueles que querem ter boas refeições junto a opções de arte e cultura

Uma boa recepção, cardápio bem elaborado e espaço para relaxar e se divertir. Descrição que bate com diversos locais espalhados por Fortaleza, o destaque desta vez é a possibilidade de aproveitar atividades culturais e movimentos artísticos enquanto aprecia uma refeição bem feita e saboreia aquela bebida gelada.

Nas calçadas do bairro Benfica, o Boteco do Marcão se destaca entre os bares com apresentações de gêneros musicais variados ao ampliar o leque de eventos culturais na região. Abraçando a tradição popular e fornecendo novos cenários para músicos com longa trajetória na noite alencarina, o estabelecimento inaugurado em meados de 2024 propõe uma troca entre público e atrações.

"Nosso objetivo era ter um espaço cultural aqui no Benfica, então estamos abertos para a cultura popular de todas as linguagens e as pessoas vêm realmente para assistir e participar das manifestações culturais de raízes nordestinas. Aí se divertem, passam o tempo… Acho que o incrível que temos é que as pessoas realmente se sentem bem no espaço, onde elas interagem, trocam vivências, aplaudem, participam, cantam e se manifestam", descreve Marcos Melo, proprietário do Boteco do Marcão.

Também músico e produtor cultural, Marcos reforça que a concepção do espaço é ser um ambiente onde exista "representatividade da música cearense". Entre copos de cerveja, doses de cachaça, petiscos e tira-gostos tipicamente nordestinos, o frequentador é convidado a participar de chorinhos, rodas de samba, saraus e tertúlias em quase todos os dias da semana.

"O Boteco não é exatamente um restaurante que oferece refeições, a ideia não é essa, mas sim de que as pessoas tomem sua cerveja, sua cachaça, comam o tira gosto e se sintam à vontade. A ideia é unir a boa arte, a boa cultura, com a comida regional", acrescenta Marcos.

Em direção à orla da Praia de Iracema, o Flores Arte Bistrô se estabelece na região turística como um ambiente no qual os frequentadores vão curtir a noite entre obras, telas e esculturas. Como se estivesse em uma galeria de arte no qual o catálogo possui atualizações periódicas, o cliente é convidado a folhear o menu contemporâneo junto a pinturas que preenchem as paredes do restaurante localizado na rua Xavier de Castro.

"Minha família é bem matriarcal e desde pequeno minha casa foi ponto de encontros e celebrações. O Flores é, antes de mais nada, uma homenagem a essas memórias, uma tentativa de repetir esse processo maravilhoso que é preparar uma festa para as pessoas que a gente ama", recorda Rodrigo Cidrão, proprietário do Flores.

O empresário explica que a concepção do local foi de "construir uma casa que oferece uma gastronomia singular, misturando as técnicas clássicas com ingredientes regionais", possibilitando, também, um encontro do público com as diversas formas de arte. Inaugurado em abril de 2023, o estabelecimento também possui em seu conceito ser um espaço para apresentações musicais de artistas da cena local. Com uma mistura de ritmos, a agenda do Flores Arte Bistrô já é aguardada semanalmente devido ao Jam Sessions, evento realizado às terças-feiras, que reúne artistas para se apresentarem gratuitamente na calçada do lugar.

"A construção da programação foi uma das atividades mais incríveis que tive. Foi tudo um processo real de descoberta, buscando e sendo buscado por esses profissionais incríveis, que vem se tornando grandes amigos. As anfitriãs Letícia Ibiapina, Camaleoa e Pablo Richell recebem os participantes, vocalistas e instrumentistas para uma noite de música totalmente improvisada. (...) É um movimento tão incrível que já virou um festival de rua com duas edições, o 'Jam Flores Festival', que teve shows de mais de 50 artistas locais e um público total de quase 700 pessoas", relembra Rodrigo.

Na mesma intensidade de conectar o público com a arte enquanto ele alimenta o corpo - e, porque não, a alma -, o Esquina Brasil está com programação de humor para o público que frequenta o espaço na avenida Antônio Sales, durante as quintas-feiras. O momento busca reafirmar a relevância da comédia cearense que perpassa gerações.





Onde encontrar

Flores Arte Bistrô

O que: exposição de arte e apresentações musicais

Quando: terça a sábado, a partir das 18 horas; domingo de 12 horas às 16 horas

Onde: rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema

Mais informações: @floresartebistro

Boteco do Marcão

O que: música ao vivo, saraus e rodas de samba e chorinho

Quando: quarta a sexta-feira, período da noite

Onde: rua Padre Francisco Pinto, 358 - Benfica

Mais informações: @boteco_do_marcao358

Hifive Discos

O que: apresentações musicais, cursos e oficinas artísticas

Quando: terça a quinta-feira, das 11 horas às 19 horas; sexta-feira a sábado, das 11 horas às 22 horas

Onde: Vila Bachá, 5 - Meireles

Mais informações: @hifivediscos

Bruta Flor

O que: exposições de arte e rodas de conversa

Quando: quarta e quinta-feira, das 18 horas às 23 horas; sexta-feira, das 18 horas à 0 hora; sábado, de 12 horas à 0 hora; domingo, de 12 horas às 22 horas

Onde: rua Antônio Augusto, 806 - Meireles

Mais informações: @obrutaflor

Esquina Brasil

O que: show de humor e apresentações musicais

Quando: domingo, terça a quinta-feira, das 11 horas à 0 hora; sexta-feira e sábado, das 11 horas à 4 horas

Onde: avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres

Mais informações: @esquinabrasilfortaleza