Artistas cearenses comentam participação no Festival Emoções de verão

Foto: Luís Melo/D&E Music Primeira edição do festival "Emoções de Verão"

Combinar o Pré-Carnaval com a energia de estar com o pé na areia. Essa é a premissa que move e deu origem à primeira edição do festival Emoções de Verão. Ocupando a orla da Sunrise Beach Club, o evento acontece em oito dias, durante os meses de janeiro e fevereiro, com um line-up que reúne artistas do pagode ao trap.

De acordo com Eugenio Parente, sócio-fundador do evento, a ideia surgiu a partir da prática do veraneio, que convida diversos cearenses a passarem o dia na praia. A proposta é que as tardes de relaxamento no verão se estendam até as noites de música, que acontecem aos sábados ou domingos, com programação até o dia 15 de fevereiro.

"Não queríamos trazer uma festa qualquer, pois essas já acontecem o ano todo. Nosso intuito era realmente resgatar essa sensação do verão. A meta é que o evento se torne um calendário fixo, convidando turistas para a Cidade e moradores de Fortaleza para revisitarem as tradicionais barracas da Praia do Futuro", afirma.

Com nomes como Claudia Leitte, Léo Santana, Nando Reis e Wiu na programação, o festival também reforça seu compromisso com a Terra do Sol, convidando artistas que representam os diversos gêneros musicais da Capital em cada um dos dias de festa.

Com o intuito de revisitar esses rostos, que já deram trilhas sonoras a tanto por do sol em Fortaleza, o Vida&Arte conversou com Rogerinho, Igor Montenegro e com a banda Sousete, relembrando trajetórias e medindo as expectativas para as emoções que vão vir.

Igor Montenegro

Com aulas de violão básicas e um pedal de loop station parecido com o de Ed Sheeran, Igor Montenegro começou a se aventurar na música aos 12 anos. Com o fim do ensino médio, e junto dele o encerramento da banda que mantinha no colegial, o cearense se deu conta de que o que antes era hobby havia se tornado vocação.



Iniciou sua carreira solo buscando oportunidades nos diversos bares e restaurantes da cidade. Fortificando seu nome, fez parte do coletivo “The Mob” durante quatro anos e hoje, em carreira solo, ganhou espaço realizando covers de clássicos do pop e do rock internacional.



Influenciado pela banda inglesa McFly, lançou, em 2024, o álbum “My Name is Igor”, que reúne composições em inglês do início de sua carreira até os dias atuais. Se descobrindo com o universo das composições em português desde 2021, Igor afirma agora querer focar nessa nova faceta, abrindo portas para experimentações em seu idioma materno, como as realizadas em parceria com os DJs Álec e Pedro Alencar.



Com passagens no festival Zepelim e no Ceará Music, para o cantor, subir ao palco do festival Emoções é dividir espaço com a pluralidade que compõe a música brasileira. “A preocupação em trazer um artista local para cada dia traz visibilidade para os artistas talentosíssimos que esta cidade tem e ajuda muito a cena. Sei que será uma oportunidade fantástica para o público de Fortaleza aproveitar os grandes artistas do Brasil, mas, sobretudo, conhecer novos nomes da cena local”, reforça.



Nome requisitado na lista de desejos de noivos, Igor é reconhecido por suas participações em casamentos na Capital. Entre eventos privados e participações em festivais, ele afirma que são duas versões de um mesmo trabalho, que se complementam com um propósito de realização.



“São dois momentos muito distintos para mim. Quando estou em um festival, acabo tratando muito sobre mim, mostrando meu trabalho e quem eu sou. Quando estou nesses eventos particulares, minha cabeça está sempre nos noivos, no sentimento imensurável de poder fazer parte da história daquele casal. São dois momentos diferentes, mas que me realizo muito em ambos”, conclui.



Rogerinho

Nascido em Sobral, Rogerinho entrou no mundo da música ao passar uns dias no estúdio do tio, quando foi convidado a gravar um jingle para um lutador que se apresentaria na cidade. A partir da casualidade, começou sua carreira como compositor, lançando hits como “Amor Falso”, faixa reconhecida na voz de Aldair Playboy.



Em 2020, o jovem de 20 anos assumiu carreira solo, repercutindo com o single “Só Você”, que fez com que seu teclado e as batidas típicas da pisadinha se popularizassem para além das fronteiras do Ceará.



Hoje, após ocupar o primeiro lugar na playlist "Explosão Brasil" com a faixa “Botadinha Saliente”, em 2022, Rogerinho reconhece a importância que o TikTok tem para que sua música circule entre os diferentes públicos nas plataformas digitais.



“O TikTok sempre foi a plataforma que me deu muita visibilidade e serve sempre de termômetro para minhas músicas. Quando algo viraliza lá, já sei o que posso esperar para as outras plataformas também”, declara.



Com influências assumidas de Sorriso Maroto e Rodriguinho, o sobralense afirma que tocar no Emoções de Verão é um retorno para casa. “Foi através dessa mistura de ritmos, característica do festival, que eu cheguei nesse meu estilo, hoje chamado de Bregadeira. Tudo isso é muito a cara do verão e me sinto em casa tocando aqui”, finaliza.



Banda Sousete

Amigos que moravam no mesmo condomínio, vontade de fazer música e descontração. Foi assim que a banda Sousete surgiu no cenário musical cearense e, após dez anos, segue conquistando espaço com um ritmo que mistura pagode e elementos do samba.



Inspirados por Léo Santana e Harmonia do Samba, a banda, composta por Rodrigo Sales e Victor Farias nos vocais, Guilherme Bryan, Fabrício Ramos, Pedro Holanda e Bernardo Bezerra na percussão, e Filipe de Deus na guitarra, é hoje reconhecida por dar trilha sonora a formaturas, casamentos e eventos comemorativos em Fortaleza.



Hoje, relatam a felicidade de estarem compondo um line-up com artistas que tanto motivaram o grupo quando ainda tocavam juntos no condomínio.“É muito bom ver festivais grandes como esse trazendo artistas de nível nacional, mas também valorizando quem movimenta o mercado local. Quando a maioria desses artistas também compõem nosso repertório, como o Léo, é muito bom fazer parte disso com eles”, destacam.

Conhecidos pelo alto astral de seu repertório, o grupo conversa com a premissa da energia pré-carnavalesca que envolve o festival. “O carnaval é nossa festa favorita, e a energia do público é sempre diferente nessa época. Sei que, ao subirmos no palco do Emoções, será um momento de muita entrega, com um repertório atualizado e, sobretudo, a energia lá em cima”, ressaltam.

Emoções de Verão 2025

Quando: 5 de janeiro a 15 de fevereiro

5 de janeiro a 15 de fevereiro Onde: Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo)

Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo) Quanto: a partir de R$ 100

a partir de R$ 100 Mais informações e programação: @emocoesdeverao





Porgramação Emoções de Verão 2025

Janeiro

Domingo, 5

Wiu

Rogerinho

Kadu Martins

SouSete

DJ Heverton

Domingo, 12

Kamisa10

Iguinho e Lulinha

Kaká e Pedrinho

DJ Alyson

Sábado, 18

Nando Reis

Igor Montenegro

Camila Marieta

Domingo, 19

Menos é Mais

Rogerinho

Tudo fica Blue

DJ Bruno Hedy

Sábado, 25

Maneva

Superbanda

MadCat

DJ felipe BK

Domingo, 26

Ferrugem

DJ Guuga

Diego Facó

DJ Heverton

Fevereiro

Sábado, 1º

Léo Santana

Thiago Freitas

Davizão

Elas no Pagode

Sábado, 15