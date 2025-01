Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 9 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Determinação e criatividade dão originalidade às suas iniciativas no trabalho, considerando o encontro de Lua e Urano e a harmonia de ambos com o Sol no segmento material-profissional. É tempo de dinamizar processos e recursos, bem como de exercitar seus talentos, o que tende a beneficiar sua reputação.

Touro 21/04 a 20/05 A autoconfiança se fortalece frente ao encontro Lua-Urano em seu signo, o que lhe leva a expandir seus interesses e a se lançar em oportunidades ousadas. Os astros sinalizam uma fase de grande amadurecimento que contribui com uma tomada de postura mais firme perante a vida.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O fortalecimento emocional é seu aliado nas relações humanas e na gestão dos desafios, visto que Lua e Urano se encontram. Os problemas que até então lhe incomodavam tendem a ser solucionados ou passam a ser vistos sem o drama de outrora. Siga confiante.

Câncer 21/06 a 22/07 A solidariedade ganha corpo nos relacionamentos, considerando os encontros harmoniosos que Lua, Urano e o Sol realizam entre si nesta jornada, o que estimula não apenas atividades de lazer coletivo, como ações de apoio mútuo. É momento de fortalecer as amizades e se abrir às possibilidades de parceria.

Leão 23/07 a 22/08 Uma rotina dinâmica e prazerosa lhe aguarda nessa fase, visto que Lua e Urano no setor do trabalho se harmonizam com o Sol na área relacionada ao cotidiano. Seu carisma e sensibilidade afloram, estimulando as pessoas do entorno a somarem esforços e a compartilharem seus talentos em prol do bem comum.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua e Urano se encontram e se harmonizam com o Sol, sugerindo um momento de maior motivação perante a vida. As atividades culturais se mostram atraentes, seja para socializar, seja em ambientes mais reservados que lhe proporcionem prazeres seletos. Exercite suas vocações.

Libra 23/09 a 22/10 Lua e Urano promovem uma combinação de sensibilidade e proatividade que dinamiza o cotidiano. Ambos se harmonizam com o Sol na área familiar, o que beneficia tanto os contatos íntimos e afetivos, quanto a gestão da rotina doméstica. Procure inserir prazeres em sua jornada.

Escorpião 23/10 a 21/11 O setor dos relacionamentos fica em evidência com o encontro Lua-Urano, que se harmoniza com o Sol na área comunicativa, de modo que sua simpatia e seu potencial de sedução afloram, dando visibilidade positiva às suas ações em diversos níveis. É tempo de conquista, então aproveite para fazer bons contatos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu senso de oportunidade se eleva frente ao encontro Lua-Urano no setor do cotidiano, contribuindo com a otimização dos recursos na gestão do dia a dia. Faça valer seus talentos criativos, dando nova roupagem ao que se revela obsoleto.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O encontro entre Lua e Urano no setor dos prazeres sugere um período de fortalecimento interior associado a realizações importantes que lhe deixam feliz e de bem com a vida. A autoestima elevada estimula você a socializar e a se divertir.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Urano se encontram na área familiar, evidenciando uma fase de redescoberta de sua força interior que lhe permite mobilizar mudanças positivas para sua vida. A vivência familiar se reveste de afeto e companheirismo, ajudando-lhe a superar frustrações.