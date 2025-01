Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Matheus Moura/Divulgação Espetáculo "Vozes Silenciadas" é apresentado em Fortaleza

Vozes Silenciadas

O Teatro B. de Paiva recebe nesta sexta-feira, 10, o espetáculo "Vozes Silenciadas", com Lyvia Cruz, Gracy Kelly e Renata Freitas. A performance dramatiza relatos de surdos do interior cearense, abordando temas como diagnóstico, educação, emprego, exploração financeira e discriminação. A peça busca sensibilizar sobre as injustiças enfrentadas pela comunidade surda.

Quando: sexta-feira, 10, às 19h



sexta-feira, 10, às 19h Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas na bilheteria e no Sympla

Ensaios da Anitta

Anitta volta a trazer para Fortaleza o evento "Ensaios da Anitta", série de shows ao vivo da cantora que celebra o período pré-carnavalesco no Brasil. Neste ano, o tema é "Maratona da Jogação" e a carioca vai celebra o universo esportivo. Devido à alta procura, os ingressos estão no oitavo lote.

Quando: domingo, 12, a partir das 16 horas

domingo, 12, a partir das 16 horas Onde: Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 250; vendas no site Ingresse.com





Exposição

Fica disponível para visitação até o fim de janeiro a mostra "World Press Photo 2023-2024", com 129 fotografias vencedoras do 67º concurso anual. As imagens reúnem temas como as guerras em Gaza e na Ucrânia, migração, família, demência e meio ambiente.

Quando: visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos, das 10h às 19 horas

visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingos, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Gal Costa e Rita Lee

A cantora Paula Tesser se apresenta no restaurante Cantinho do Frango nesta quinta-feira, 9, com show em homenagem às cantoras Gal Costa e Rita Lee. Intitulado "Lee Gal", o espetáculo reúne as principais músicas das carreiras de duas das maiores cantoras do País. Paula estará ao lado de Vitoriano (guitarra), Ayrton Bob Pessoa (teclados), Daniel Lima (contrabaixo) e Ayla Lemos (bateria).

Quando: quinta-feira, 9, a partir das 20 horas

quinta-feira, 9, a partir das 20 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 35 (couvert)





Digão

O 88 Bier Parquelândia recebe neste domingo, 12, o guitarrista e vocalista da banda de rock Raimundos, Digão. O músico se apresenta na casa pela primeira vez e tem Caio Cunha Na bateria e Jean Moura no Baixo.

Quando: domingo, 12, às 17 horas

domingo, 12, às 17 horas Onde: 88 Bier Parquelândia (Avenida Humberto Monte, 2535 - Bela Vista)

88 Bier Parquelândia (Avenida Humberto Monte, 2535 - Bela Vista) Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia social com 1 kg de alimento não perecível); vendas no site Sympla





O Meu Bloco

Movimentando a época de Pré-Carnaval em Fortaleza, o Kukukaya recebe neste sábado, 11, a segunda edição do evento "O Meu Bloco". A festa vai contar com Tauí Castro e Roda Chora Iracema, às 16 horas; Bloco do Baqueta, às 18 horas; e Superbanda, às 20h30min. Ingressos estão disponíveis no Sympla; preços a partir de R$ 20.

Quando: sábado, 11, a partir das 16 horas

sábado, 11, a partir das 16 horas Onde: Kukukaya (Avenida Pontes Vieira, 55 - São João do Tauape)

Kukukaya (Avenida Pontes Vieira, 55 - São João do Tauape) Quanto: a partir de R$ 20; vendas no site Sympla





Kaya e Sousa

O Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe dois shows neste sábado, 11. Roberta Kaya sobe ao palco para apresentar o show "Negrazúmbida: Memórias, sensações e ruídos". Na sequência, Simone Sousa entra com o show "Cantos de Guerra.

Quando: sábado, 11, a partir das 19h30min

sábado, 11, a partir das 19h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria do local