Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 10 de janeiro

O ANJO Mahasiah

Domina nas altas ciências, a filosofia oculta, a Teologia e as artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis, e influi no gosto dos prazeres honestos. O gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo e da alma. Domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo (comer e beber demais) e do espírito (desequilíbrios psicológicos).