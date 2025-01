Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 10 de janeiro (10/01)

Foto: Amanda Magalhães/Divulgação Espetáculo "Apavoração"

O grupo artístico Procura-se Marly chega ao Centro Cultural Dragão do Mar com o espetáculo itinerante-híbrido "Apavoração". A trama baseia-se na história real de uma carta de amor escrita em 1957, com as escritas 'de Marly para W', que foi encontrada em uma rua de Fortaleza. Nesse contexto, a peça mostra uma saga épica de amor e rebeldia seguindo os rastros da mensagem, com orientação de 8 cartas do Baralho.

Quando: sexta-feira, 10, às 19h30min

Os Mininus

Acontece nesta sexta-feira, 10, o show de humor "Os Mininus", que reúne os humoristas Titela do Ceará, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão e Oliveirinha. Nesta edição, eles prometem fazer você "bolar de rir" por meio de histórias divertidas. A apresentação é interativa, pois haverá dinâmica com um ou mais casais da plateia que aceitarem "brincar" com os comediantes.

Quando: sexta-feira, 10, às 21 horas

A semente da verdade

Nesta sexta-feira, 10, a Biblioteca Estadual do Ceará é palco de mais uma atividade de contação de história. Desta vez, Rosa Cristina chega ao equipamento com o livro "A semente da verdade", de Patrícia Engel Secco. A história aborda um imperador, que convoca todas as crianças do seu reino e entrega a cada uma delas uma semente, a fim de que a pessoa que lhe trouxesse a mais bela planta o sucederia após sua morte.

Quando: sexta-feira, 20, às 16 horas

Rolê das Artes

O Theatro José de Alencar recebe nesta sexta-feira, 10, o projeto "Rolê das Artes", em que a Rede Cuca apresenta as montagens "Amores Surdos", de teatro; "Nuances Amorosas", de dança; e "Sobre(vivências)", de música. O projeto é resultado do percurso formativo que durou dez meses.

Quando: sexta-feira, 10, a partir das 18 horas

Roda de Samba

O boteco Moto Libre recebe nesta sexta-feira, 10, dois shows especiais no estilo roda de samba, com programação musical comandada por Gabi Nunes e o grupo Samba do Brasa, a partir das 21h30 horas, na abertura da casa. A casa de shows, que está localizada na Monsenhor Tabosa, possui bilheteria física para a compra de ingressos durante o evento.