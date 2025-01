Restaurante Mayú apresenta novos pratos executivos

Foto: Restaurante Mayú/Divulgação Mayú tem menu executivo

Pensando em atrair diversos públicos, o Mayú, restaurante escola do Senac-CE, apresentou seu novo menu executivo, disponível para o almoço, de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 15 horas. A proposta visa harmonizar sabor, elegância e um valor fixo de R$ 75, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.

Entre as opções de entradas, o espaço destaca a Quinoa à Brasileira, que traz quinoa salteada com vegetais, creme de castanha e palmito tostado, o Nhoque Terroir, uma combinação de nhoque frito com tomate confitado, fonduta de queijo terroir e óleo de ervas, e o Nosso Polvo, um espeto de polvo servido com roti de frutos do mar, tucupi e vinagrete de milho verde.

Nos pratos principais, o Tandoori Mayú traz uma ave marinada ao estilo tandoori, acompanhada de batata folhada, lascas de queijo grana madonna e demi-glace de acerola. Para os amantes de carne, a opção é o Ponta da Brasa - composto por peito bovino defumado, picles de mostarda, vinagrete quente de batatas e conserva de cebola no melado de cana.

As sobremesas: dueto de chocolate com frutas vermelhas e ganache montée de baunilha, ou um macaron de castanha recheado com mousse de banana, acompanhado de sorbet de coco caramelizado.

Restaurante Mayú