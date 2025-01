Restaurante Parrileiro oferece cortes especiais em ambiente versátil

Foto: Agência Over Company/Divulgação Prime Rib Suíno é um dos destaques no menu do Parrileiro Aldeota e Sul

A capital cearense apresenta diversas opções de restaurantes para os mais variados paladares do público. Para os amantes de carnes, um dos espaços gastronômicos é o Parrileiro, integrante do Grupo Evol, ao lado do Seu Conrado e Burguer&Ponto.

O restaurante, que conta com uma unidade na Aldeota, inaugurada há um ano, e na região Sul, com cinco anos de atuação, é referência em cortes diversificados e técnicas que prometem elevar o churrasco a outro patamar, atraindo públicos que desejam vivenciar novas experiências culinárias. Além disso, as duas instalações contam com Espaço Kids temáticos da Turma do Pakaraka.

Agraciado com o prêmio de Melhor Casa de Carnes de Fortaleza pelo prêmio Melhores Sabores da Cidade (2023), o Parrileiro atrai cearenses e turistas.

A essência do Parrileiro está nas carnes preparadas na parrilla, método de assar sobre uma brasa intensa e uniforme, muito popular na Argentina e Uruguai, sempre utilizando técnicas que realçam o sabor de cortes, como por exemplo, o wagyu, reconhecido mundialmente por sua maciez e marmorização superior.

Outras variedades são os dry aged, processo de maturação a seco, no qual a carne in natura descansa em determinadas temperaturas e com ventilação controladas, perdendo líquido.

Falando sobre o menu, o Parrileiro apresenta uma diversidade gastronômica que contempla entradas, acompanhamentos, sobremesas, sanduíches, opções kids e um cardápio executivo para o almoço. Além disso, há também pratos para compartilhar, uma sugestão do ambiente para momentos em grupo.

Entre os pratos que se destacam entre o público, estão Baby Beef Steak, um corte da alcatra, visando extrair um sabor suave, servido na chapa com manteiga de ervas; Prime Rib Suíno, que utiliza um dos cortes mais nobres do animal, servido fatiado com limão assado e tomilho; Steak do Parrileiro, opção que leva o nome da casa, retirado do miolo do acém, servido com manteiga de ervas; e o Filé de salmão.

O Parrileiro apresenta também um happy hour para o público que deseja desfrutar da combinação do churrasco na parrilla com a vasta opções de bebidas e petiscos que o estabelecimento oferece, junto ao um ambiente descontraído e com programação musical.

Disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 17h às 20h, a casa conta com um cardápio especial em suas duas unidades com opções de entradas, drinks, vinhos e chopp Heineken. A carta de bebidas, totalmente autoral no happy hour, dispõe de 10 opções no valor de R$17, além de chopp a R$9, cerveja, por R$12, e vinhos branco e tinto, por R$18 a taça.

"Ao desenvolver uma carta exclusiva, o Parrileiro demonstra um cuidado especial com a seleção de ingredientes, a criação de combinações inovadoras e a apresentação visual dos drinks. Isso não apenas atrai clientes que buscam novas sensações, mas também fideliza aqueles que apreciam a originalidade e a qualidade que trazemos em nosso serviço", destaca o mixologista e sócio da casa, Alan Souza.

Os ambientes multifuncionais também são destaques dos dois restaurantes. Eles apresentam salões de diferentes tamanhos, que permitem o cliente atender a eventos de pequeno, médio e grande porte, além da infraestrutura, que traz equipamentos audiovisuais, que atendem as demandas de reuniões, apresentações e confraternizações que requerem desse material.

Parrileiro Aldeota

Onde: rua Marcos Macedo, 850 - Aldeota

rua Marcos Macedo, 850 - Aldeota Quando: segunda a quarta de 11h às 23h, de quinta a sábado, de 11h às 00h e no domingo, de 11h às 22h

segunda a quarta de 11h às 23h, de quinta a sábado, de 11h às 00h e no domingo, de 11h às 22h Instagram: @parrileiroaldeota





Parrileiro Sul