Vinícolas: conheça as dez imperdíveis da América do Sul

Foto: divulgação Vinícola VIK, situada no Vale de Cachapoal, Chile

Vik

A Vinícola VIK é reconhecida por sua combinação de vinhos excepcionais, arquitetura inovadora e experiências enogastronômicas. Não é apenas uma vinícola, é um conceito, uma verdadeira galeria de arte, design e arquitetura. Essa dosagem perfeita entre design arrojado, conforto e comunhão com o entorno é apenas um dos elementos da equação que fez com que a Viña VIK fosse eleita a terceira melhor vinícola do mundo para se conhecer.

Além de ser considerada umas das melhores vinícolas do Chile, é a que produz o segundo melhor vinho chileno, eleita a terceira melhor vinícola do mundo para se visitar pelo World's Best Vineyards 2023.

Para quem deseja apenas visitar a Viña VIK, pode almoçar no restaurante Pavilion ou fazer a VIK Experience.

Catena Zapata

Eleita a melhor vinícola do mundo em 2023 pela World's Best Vineyards, é pioneira na produção do Malbec, uva símbolo de Mendoza. A visitação é uma verdadeira aula de história, sem contar a arquitetura imponente com seu edifício em formato de pirâmide, pura magnificência! Visitar a Catena Zapata é entender a revolução do vinho argentino e sua ascensão ao cenário mundial. A vinícola oferece diferentes tipos de passeios guiados em grupo e propostas de imersão, com a degustação de diferentes rótulos.

Seu restaurante, o Angélica - Cocina Maestra, oferece uma experiência gastronômica de altíssimo nível, combinando pratos da culinária argentina com um toque contemporâneo e internacional. Cada prato é harmonizado com os vinhos da casa, proporcionando uma imersão sensorial única. Os menus degustação frequentemente incluem ingredientes sazonais e locais, celebrando a rica culinária de Mendoza. O restaurante oferece vistas panorâmicas dos vinhedos e dos Andes, tornando a refeição ainda mais memorável.

Alfa Crux

A vinícola Alfa Crux destaca-se como uma verdadeira obra de arte arquitetônica. A estrutura se integra de forma harmoniosa à paisagem do estupendo Vale de Uco. A Alfa Crux parece flutuar sobre as vinhas. No centro da construção, sob um teto que projeta uma cruz luminosa, encontram-se as barricas onde os vinhos amadurecem cuidadosamente. Possui a maior cave da América do Sul. Seu restaurante, o Crux Cocina, é uma excelente opção para almoço. Possui um pé direito altíssimo, todo envidraçado, com uma área externa que contempla um lago com peixes e vista para a Cordilheira. É uma das vistas mais incríveis que meus olhos já contemplaram.

Bodega Ruca Malen

A inspiração para o nome da vinícola veio de uma antiga lenda Mapuche, que fala sobre a paixão de uma índia por um jovem deus. Ela recebe dele uma casa, no topo da montanha, junto com um néctar mágico, que a deixaria apreciar a visão do amado sempre que quisesse. Ruca Malen significa "a casa da garota".

A Bodega Ruca Malen conta com diferentes roteiros, todos com visita às instalações da vinícola e degustação de vinhos. Mas o que preciso destacar é o MENU. Se for, programe-se para almoçar lá! Reconhecido com uma indicação do Guia Michelin é , sem dúvidas, umas das melhores experiências que já vivi em Mendonza, a vista é de tirar o fôlego e o menu muito bem executado!

Viña Undurraga

A Viña Undurraga, localizada em Talagante, no Vale do Maipo, Chile, é uma das vinícolas mais antigas e renomadas do país, fundada em 1885 por Francisco Undurraga Vicuña. Foi incluída entre as "Top 100 Vinícolas do Ano" pela revista Wine & Spirits nos anos de 2012, 2013 e 2016.

A sede central da Viña Undurraga está situada no Fundo Santa Ana, em Talagante. A propriedade destaca-se por sua casa patronal histórica e um parque exuberante, projetado pelo paisagista francês George Henri Dubois, oferecendo um ambiente pitoresco e elegante que reflete a rica herança da vinícola.

A Viña Undurraga oferece uma combinação única de história, tradição e inovação. Suas instalações históricas oferecem ainda experiências sensoriais, como a Sala de Aromas, onde os visitantes podem educar seu olfato identificando os diversos aromas presentes nos vinhos, enriquecendo a experiência de degustação. Além disso, os prêmios e reconhecimentos internacionais atestam a qualidade excepcional de seus vinhos, tornando a visita uma parada obrigatória para os amantes da enogastronomia.

Casas del Bosque

Casas del Bosque, situada no renomado Valle de Casablanca, também no Chile, é um paraíso para os amantes de vinho e boa comida. Premiada como "Melhor Vinícola do Chile" em diversas ocasiões, Casas del Bosque é especialmente conhecida por seus vinhos brancos, como o Sauvignon Blanc e o Chardonnay, que brilham em concursos internacionais.

O tour completo permite que os visitantes conheçam as técnicas sustentáveis de produção da vinícola, finalizando com uma degustação de rótulos selecionados. A experiência se torna ainda mais especial com o almoço harmonizado oferecido no Tanino, o restaurante da vinícola, que já foi eleito um dos melhores restaurantes de vinícolas do mundo. O menu de alta gastronomia é preparado com ingredientes frescos, valorizando a culinária chilena e, claro, os vinhos produzidos ali.

Bodega Garzón

No Uruguai, a Bodega Garzón é uma parada obrigatória para quem quer conhecer uma das mais premiadas vinícolas da América do Sul. Situada nas colinas de Maldonado, próximo a Punta del Este, Garzón é um exemplo de inovação e sustentabilidade. A vinícola impressiona não só pela arquitetura moderna integrada à paisagem, mas também por seus vinhos de qualidade internacional, como o Tannat, que conquistou prêmios em competições como o Decanter World Wine Awards. O tour inclui uma visita à adega e às salas de barricas, além de uma aula sobre os métodos sustentáveis usados na produção dos vinhos. Após o tour, os visitantes são convidados a participar de uma degustação que inclui alguns dos rótulos mais aclamados da vinícola. Para completar a experiência, o restaurante Garzón, dirigido pelo renomado chef Francis Mallmann, oferece um menu degustação harmonizado com os vinhos da casa,

uma verdadeira celebração

da alta gastronomia

uruguaia em um ambiente

sofisticado e acolhedor.

Cave Geisse

Na Cave Geisse, em Pinto Bandeira (RS), a excelência dos espumantes reina absoluta. Fundada pelo chileno Mario Geisse, a vinícola é especializada na produção de espumantes pelo método tradicional (champenoise), com rótulos que conquistaram prêmios em competições como o Effervescents du Monde.

O tour é uma imersão no processo de produção desses espumantes de alta qualidade, passando pelas caves subterrâneas onde as garrafas descansam. Ao final, a degustação de espumantes como o Cave Geisse Terroir Nature é um convite a explorar o que há de melhor em borbulhas brasileiras. A vinícola também oferece piqueniques nos vinhedos, um programa que combina o contato com a natureza e a degustação de espumantes, em um cenário que convida à contemplação.

Miolo

Miolo, uma das vinícolas mais tradicionais do Vale dos Vinhedos (RS), é sinônimo de história e inovação. Eleita "Melhor Vinícola para se Visitar" pelo Guia de Vinícolas Brasil & Uruguay, recebeu a honraria máxima de três estrelas no mesmo guia.

Embora não possua um restaurante próprio, a Miolo oferece experiências como o Wine Garden, onde os visitantes podem desfrutar de tábuas de frios e embutidos acompanhados de vinhos, especialmente ao pôr do sol. Há ainda visitas guiadas com minicursos de degustação. Pioneira no enoturismo, a Miolo criou o Projeto Winemaker, permitindo que enófilos elaborem seu próprio vinho sob supervisão profissional.

Luiz Argenta

A Luiz Argenta, situada em Flores da Cunha (RS), na Serra Gaúcha, é uma das vinícolas mais bonitas do país. Seu edifício moderno, com paredes de vidro que oferecem uma vista deslumbrante das vinhas, faz da visita uma experiência visual incrível. Os tours incluem uma visita guiada pelas instalações, onde os visitantes podem conhecer o processo de produção, desde a colheita até o engarrafamento, e terminam com uma degustação de rótulos premiados, como o icônico Luiz Argenta LA Chardonnay, frequentemente elogiado em concursos internacionais. Oferece ainda o "Cave Experience", uma degustação às cegas na cave da vinícola, proporcionando uma aula sobre análise sensorial de diversos rótulos.