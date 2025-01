Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 11 de janeiro

Domina amor, fama, ciências, artes e fortuna. Faz procurar estas coisas, dando aspirações e o talento necessário para chegar à celebridade. O gênio contrário provoca ambição e orgulho e leva as pessoas a procurarem a fortuna por meios ilícitos. Domina prostituição, fraude, plágio, extorsão e excesso de ambição. A pessoa sob esta influência, será célebre por usar a força do "inverso" da potência dos anjos.

O SANTO Santo Higino

Nascido em Atenas, é o nono papa entre os 12 primeiros bispos de Roma. Seu breve pontificado, do ano 136 a 140, foi marcado por perseguições aos cristãos. Os ataques dos pagãos haviam diminuído e a Igreja se viu ameaçada pela proliferação de seitas heréticas. Valentim e Cerdão ousaram enfrentar Roma espalhando a heresia do gnosticismo. Os dois hereges foram excomungados pelo papa Higino. Higino se esmerou na preservação da integridade do ensinamento evangélico. Tomou como exemplo o imperador Adriano, mexeu nas estruturas hierárquicas, instituiu as ordens menores para melhorar o serviço da Igreja e a preparação ao sacerdócio. Sofreu o martírio na perseguição do imperador Antonino Pio, provavelmente no dia 11 de janeiro de 1407.