Programe-se: confira agenda cultural deste sábado,11 de janeiro (11/01)

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) inaugura neste sábado, 11, a obra "Fósseis do Cariri", um passeio no tempo que recria fauna e flora do período cretáceo na Chapada do Araripe. Além de mostrar animais como dinossauros e tartarugas, a obra recria biomas extintos, com vegetação e animais. O projeto é produzido pelo Laboratório de Visualizações Interativas e Simulações da UFC em parceria com a Lunart Estúdio de Animação.

Quando: sábado, 11, às 18h30min

sábado, 11, às 18h30min Onde: MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Neste sábado, 11, o Grand Shopping, empreendimento localizado em Messejana, continua sua programação de férias com noite de humor. A praça de alimentação é palco do espetáculo “Humorizando de Férias”, que reúne três nomes do humor cearense: Rossicléa, Paçoca e Fubá. Os artistas fazem performances que misturam stand-up, imitações e humor regional. O evento é gratuito.

Quando: sábado, 11, às 18h30min

sábado, 11, às 18h30min Onde: Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Gratuito



Como parte da programação do Festival de Esquetes da Cia Teatral Acontece (Fecta), o espetáculo "Silenciosamente Barulhento", do grupo Melhor de Dois, é apresentado neste sábado, 11. Em um encontro nada programado, Theo e May disputam a única mesa vazia do bar. Ao perceberem que não há outra alternativa a não ser dividi-la, compartilham não só a mesa, mas as suas histórias.

Quando: sábado, 11, às 18h30min

sábado, 11, às 18h30min Onde: Centro Cultural Arte de Viver (Rua Samuel Uchôa, 395 - Bom Futuro)

Centro Cultural Arte de Viver (Rua Samuel Uchôa, 395 - Bom Futuro) Gratuito





O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 11, o filme "Baby", dirigido por Marcelo Caetano. Presente em mais de 70 festivais, incluindo Cannes 2024, o longa narra a história de Wellington, jovem que deixa o Centro de Detenções sem o apoio da família biológica. Ele é acolhido por Ronaldo, um garoto de programa. Priscila, a ex-mulher de Ronaldo e mãe de seu filho, e sua parceira Janaína, abrem as portas de sua casa para que Baby possa encontrar em uma nova família.

Quando: sábado, 11, às 17 horas

sábado, 11, às 17 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e bilheteria