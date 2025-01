A arte a serviço da ciência: ilustradores botânicos falam sobre o ofício

Foto: MARIA ALICE REZENDE Obras de Maria Alice Rezende atingem a representação precisa das plantas observadas. Além de observadores da natureza e artistas, os ilustradores botânicos são verdadeiros pesquisadores

Na linha tênue entre arte e ciência, a Ilustração Botânica representa uma combinação indissociável de profissões que, para muitos, parecem distintas. Jogos de luzes e sombras, detalhes por meio do pontilhismo e fidelidade às cores são algumas das premissas mantidas por aqueles que se dedicam a catalogar novas espécies, ilustrar publicações científicas e disseminar, por meio da arte, a flora universal.

"Desde pequena, minha vida era baseada em desenhar nos cadernos da escola, em vez de estudar", diz Maria Alice de Rezende, 63 anos. O que Alice não esperava era que, futuramente, sua vida estaria fundamentada na combinação entre a ciência e a ilustração. Licenciada em Artes Plásticas pela Universidade de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Alice soube da ilustração botânica por meio de um professor durante a graduação. À época, com 40 anos, não acreditava no futuro que seu orientador vislumbrava. A área, pouco conhecida pelo público geral - desperta curiosidade e, a cada dia, ganha novos profissionais e interessados.

Agora mestre em Botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), Alice disponibiliza a mescla refinada entre talento e rigor científico para os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Atuando na catalogação de novas espécies e ilustrando projetos de dissertação e tese científicas, afirma não saber dissociar sua versão de artista da versão de pesquisadora. "É impossível ser um bom ilustrador se você não entende de botânica e taxonomia, pois é impossível ilustrar bem sem conhecer a morfologia da planta", elucida.

Além de uma vida dedicada ao aperfeiçoamento, parte dos conhecimentos de Alice vieram de uma infância regada a brincadeiras em meio a hortas e matagais. Natural de Paracambi, município serrano situado no Rio de Janeiro, ela credita sua prosperidade como ilustradora ao olhar observador que desenvolveu para as plantas desde pequena.

Maria Alice de Rezende mostra um de seus trabalhos Crédito: ACERVO PESSOAL

Apesar da vocação e do reconhecimento recebido com a publicação de suas ilustrações em artigos nacionais e internacionais, Alice não deixa de esconder os percalços da profissão. Variando entre meses com diversas encomendas e outros com escassez de pedidos, a instabilidade financeira do estilo de "vida freelancer", atrelada ao atendimento de um mercado oscilante, por vezes, é uma contrapartida.

Frequentemente, entre as dúvidas que recebe exercendo a docência, Alice se depara com o questionamento sobre a finitude da ilustração botânica diante do avanço das câmeras digitais. Apesar de não saber os desdobramentos com o avanço da inteligência artificial, Alice se mantém firme na premissa de que sempre haverá espaço para a ilustração botânica.

"Você não tem como isolar a árvore sozinha em uma foto, excluindo seu entorno. (...) E, por fim, a nitidez e precisão de uma ilustração científica em nanquim não se comparam à de uma fotografia", defende.

PIONEIRISMO

Em 2004, Alice recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Botânica Margaret Mee/FBMM, que lhe proporcionou um curso de aperfeiçoamento durante cinco meses em Londres. Vinte anos depois, os frutos vieram. Em 2024, ganhou o prêmio Jill Smythies de Ilustração Botânica, concedido pela Linnean Society of London. A honraria reconhece artistas botânicos por sua excelência em ilustrações publicadas no auxílio à identificação de plantas, com ênfase na precisão e na representação fiel de características diagnósticas. Alice é a primeira ilustradora da América Latina, na área da Botânica, a receber esse prêmio.

Paralelamente, ela vem desenvolvendo um trabalho com a reserva Grootbos Nature Reserve, em Cape Town, na África do Sul. Na localidade, documenta em aquarela espécies nativas que estão em processo de reintrodução à flora local.

Acompanhada de botânicos de diversas nacionalidades, a experiência em Cape Town deu origem a um livro homônimo e a uma exposição permanente na The Hannarie Wenhold Botanical Art Gallery.





Aquarela versus Nanquim

Na Ilustração Botânica há possibilidade de execução com grafite e, preferencialmente, com aquarela (pigmentos dissolvidos em água) e nanquim (corante preto). A ilustradora botânica Maria Alice Rezende explica a diferença no uso - revelando que as predileções dependem tanto de aspectos científicos quanto artísticos.

"O nanquim é mais rápido e eficaz, o que é um ponto importante para os pesquisadores, especialmente quando têm prazos curtos. A aquarela é mais cara e exige mais tempo de trabalho, porém é uma delícia de ilustrar com ela. Então depende muito do objetivo, mas no final, a aquarela é valorizada mais como arte e o nanquim, para a ciência", detalha.





Do hobby ao ofício

No campo da educação, fora do eixo de pesquisa carioca, são muitos os estudantes que se envolvem com a possibilidade de unir arte e ciência. É o caso de João Augusto Castor Silva, mineiro que reside e estuda em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ele conheceu a ilustração botânica por meio do Núcleo de Ilustração Científica (NIC), coordenado pelo professor João Ricardo Vieira Iganci.

Compartilhando uma trajetória semelhante à de Alice, ambos precisaram do olhar externo de um orientador para despertar uma vocação que sempre esteve ali. Com uma mãe artesã e acostumado a acampar durante a adolescência, João se sentia pertencente à natureza antes de se tornar ilustrador.

Atualmente, em trabalho conjunto ao NIC, o estudante tem se dedicado à disseminação da ilustração botânica para além dos limites definidos pela pesquisa universitária. Por meio de oficinas realizadas em escolas de ensino básico e médio, João comprova que o interesse pelo tema é crescente. "A partir do momento em que o tema é abordado fora da sua própria caixinha (no caso, entre ilustradores e alunos), já se nota um interesse maior entre os jovens", expõe.

Ao relatar sua profissão para os discentes, entre os pontos positivos, João destaca a possibilidade de trabalhar com algo que exige paciência e experimentação, em um mundo marcado pelo imediatismo. "Trabalhar com a natureza me afeta positivamente. É exatamente nesses tempos de aceleração que se torna crucial exercitar o tempo, a paciência, a observação e a experimentação", reflete.

Além de atuar como ilustrador freelancer, João atende como tatuador desde os 14 anos. Conciliando projetos entre arte e pesquisa, ele defende o perfil do artista múltiplo. "Não dá para ser artista de uma coisa só. Para mim, seria impossível trabalhar apenas com ilustração botânica e não produzir outras formas de arte que fogem à ciência", finaliza.