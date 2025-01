Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 12 de janeiro (12/01)

Foto: Ana Raquel/Divulgação Espetáculo "Variétoche" com Sarah Nastroyanni e Gil Rodriguês

O Teatro B. de Paiva tem programações cênicas durante janeiro. Neste domingo, 12, são as artistas Sarah Nastroyanni e Gil Rodriguês, que chegam ao espaço com o espetáculo circense "Variétoche". A montagem é composta de duas performances diferentes, que propõem entrelaçar saberes de literatura e circo.

Quando: domingo, 12, às 19 horas

domingo, 12, às 19 horas Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Boris, 90c - Centro)

Teatro B. de Paiva (Rua Boris, 90c - Centro) Mais infos: Instagram

Instagram Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), vendas pelo Sympla





O Entusiasta

Neste domingo, 12, o recifense Rodrigo Marques apresenta o seu novo show de stand up comedy "O Entusiasta", que traz humor com seu vocabulário rebuscado e sinceridade.

Quando: domingo, 12, às 21 horas

domingo, 12, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 50 (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40)





FORTALEZA DOS MODERNOS

Estreia neste domingo, 12, a exposição "A Fortaleza dos Modernos: Os Arquitetos Pioneiros", que compõe as comemorações dos 60 anos da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo e dos 70 anos da UFC. A mostra aborda os itinerários de arquitetos de formação moderna que atuaram em Fortaleza.

Quando: domingo, 12, das 16h às 19 horas

domingo, 12, das 16h às 19 horas Onde: Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Meu nome: Mamãe

Aury Porto apresenta neste domingo, 12, o espetáculo "Meu nome: Mamãe" no Theatro José de Alencar. No solo, o artista entra no universo da autoficção para contar histórias e lembranças de um filho diante do adoecimento de sua mãe, portadora do Mal de Alzheimer.

Quando: domingo, 12, às 19 horas

domingo, 12, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Mais infos: Instagram





Brincando de Cabaçal

Compondo a programação do Ciclo de Reis do Centro Cultural do Cariri, o mestre Adriano Aniceto realiza um momento de aprendizado com crianças, ensinando-as a brincar de cabaçal - quando os participantes formam uma roda sentados e representam um ninho.

Quando: domingo, 12, das 9h às 11 horas

domingo, 12, das 9h às 11 horas Onde: Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro, Crato, Ceará)

Centro Cultural do Cariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro, Crato, Ceará) Gratuito