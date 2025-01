Foto: Arquivo Pessoal Cantor e sanfoneiro, PH Alexandre se projeta como novo nome do forró. Conheça o artista cearense

No fole da sanfona, melodias que falam sobre a vida, alma e coração ecoam e perpassam gerações que são impactadas até hoje com a sensibilidade do gênero tipicamente nordestino. Guiados pela figura de Luiz Gonzaga (1912-1989), músicos consagrados e recém-atuantes levam com paixão o trabalho de preservar o ritmo.

A celebração do forró e suas vertentes não seriam diferentes para PH Alexandre. Nascido em Fortaleza, o músico traz na bagagem uma trajetória iniciada em São Luís, no Maranhão, onde morou por 18 anos, tendo trilhado caminhos por todo o Nordeste.

"Meu primeiro contato com a música foi quando era criança através do meu pai, que também é sanfoneiro e tocava em várias bandas de forró, eu chegava a ir em shows e ensaios", recorda o artista.

Na época, PH detalha ter acompanhado o pai em apresentações de bandas de forró renomadas, como Caviar com Rapadura, Os Gatões do Forró e Forró Maior. A aproximação acendeu o respeito ao trabalho dos artistas e o fez admirar a importância dos instrumentos musicais.

"O meu início profissional, no entanto, foi junto a bandas de pop/rock em Fortaleza, durante a juventude. Porém, fui convidado para tocar forró em algumas bandas no Maranhão com meu pai. Então mudei e passei nove anos trabalhando com bandas de forró", conta, detalhando que estar lado a lado com os grupos o motivou a seguir com a profissão.

Ao retornar a Fortaleza, o artista revela ter tido "pontos comuns enfrentados por muitos artistas que buscam espaço no mercado musical", o fazendo trabalhar em empregos de áreas diversas e negócios paralelos, mas sua renda principal era mantida com a música.

"Quando cheguei aqui, encontrei dificuldade para entrar em um mercado que, embora tenha um cenário cultural rico, pode ser competitivo e fechado para novos artistas. Para conquistar espaço e mostrar o meu trabalho, me apresentei sem cachê, especialmente em eventos menores ou em bares locais… Além de estabelecer conexões com outros artistas, produtores, donos de bares e organizadores de eventos para começar a ser lembrado e recomendado", detalha.

Com uma rede social alimentada com frequência, PH Alexandre se adapta às diversas formas de conteúdo para alcançar novos públicos com a sua música. O artista, que iniciou a carreira acompanhando outros profissionais, hoje mantém uma agenda de apresentações em que seu nome ganha destaque. O músico ainda aponta que seu objetivo atual é investir em seu próprio desenvolvimento, buscando "aprimorar minha performance e criar materiais profissionais para divulgar meu trabalho".

Ele afirma: "meu objetivo é construir uma identidade musical forte, algo que as pessoas reconheçam como único. Quero que, quando alguém pensar em música ao vivo ou em um evento especial, lembre do meu nome. Quero que minha música conecte, que seja autêntica e que toque o coração de quem ouve."

Perseverando em levar alegria e música boa para os ouvintes, PH revela que um "relacionamento verdadeiro" com o público e artistas do meio é o seu propósito e vislumbra: "Sei que com esforço, paixão e estratégia, vou chegar lá".

Ou como o Rei do Baião narra em "A Vida do Viajante": "Olha o povo lá/ É sinal de casa cheia/ Isso é bom, isso é bom/ Olha o povão/ Um dia eu chego lá devagar/ Não esquece do povão, meu filho/ Ah, sem pressa, sem pressa". (Colaborou Eduarda Porfírio)





Conheça PH Alexandre

Contato: (85) 98552-1879

Instagram:

@phalexandre.oficial