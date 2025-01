O SANTO Santo Hilário de Poitiers

Nasceu no ano de 315, em Poitiers, França. Sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, tendo felicidade como sinônimo de prazeres. Ainsa jovem, dado aos estudos, se perguntava quanto ao fim último do ser humano; pois não poderia acabar tudo, ali, com a morte. O Antigo Testamento o levou a proclamar o Deus uno. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado e, em 345, foi batizado. Não demorou muito já era sacerdote e, depois, bispo para o povo de Poitiers. Pela pregação e seus escritos, foi chamado o "Atanásio do Ocidente", porque ele combateu o Arianismo do Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, Santo Hilário não teve medo das autoridades. Morreu no século IV.