Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 13 de janeiro (13/1)

Foto: Daniel Brainer/Divulgação Giz Cozinha Boêmia promove o Sarau do Giz todas as segundas-feiras

Segunda-feira é dia do tradicional "Sarau do Giz", no Giz Cozinha Boêmia. O evento tem roda de choro com improviso e reúne músicos virtuosos da cultura cearense. Artistas locais participam da roda de choro e já passaram pelo espaço nomes como Tito Freitas, Nonato Lima, Angela Lopes e Tatuí Castro. Na parte gastronômica, o cardápio é inspirado na gastronomia brasileira e na comida de boteco, oferecendo também drinks e chope artesanal.

Quando : segunda-feira, 13, a partir das 19 horas

: segunda-feira, 13, a partir das 19 horas Onde : Giz Cozinha Boêmia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

: Giz Cozinha Boêmia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles) Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia / @gizcozinhaboemia





Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 2023, Custódio Almeida é o entrevistado que abre a segunda temporada da série audiovisual "Memórias", do O POVO . A produção reúne lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO. Neste episódio, o também doutor em Filosofia e mestre em Sociologia fala sobre sua carreira acadêmica, seus sonhos e memórias.

Onde: mais.opovo.com.br/webdocs/memoria-o-povo

Sombra do Cajueiro

No mês de férias, uma das programações possíveis é se conectar com a natureza. Um dos espaços disponíveis em Fortaleza é a Floresta Urbana Sombra do Cajueiro. A área é opção para recreação infantil e propõe colônias de férias. As crianças podem aproveitar o projeto Tarde na Floresta para investigar e explorar por meio de atividades lúdicas.

Quando: segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17h

Onde: Sombra do Cajueiro (Rua Cônego Braveza, 2013 - Cidade dos Funcionários)

Informações: (85) 99600-5980

Chico Bento

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", baseado no personagem da série de quadrinhos criada por Mauricio de Sousa. O live-action mostra Chico Bento. Ele leva uma vida tranquila na Vila Abobrinha, repleto de amigos e goiabas. Entretanto, ele precisa mobilizar sua turma para impedir que a construção de uma estrada nas terras do Nhô Lau afete sua goiabeira.

Ingressos: Ingresso.com

Tac Parque

O Shopping RioMar Fortaleza promove a atração Tac Parque, espaço temático com quase mil metros quadrados. O parque é dividido em três espaços temáticos inspirados no canal, incluindo piscina de bolinhas, circuito inflável, espaço com cozinha experimental, bambolês, jogos interativos e oficinas recreativas. O parque funciona até fevereiro e os valores dos ingressos variam de acordo com o tempo de permanência.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas, até fevereiro de 2025

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50; mais informações em @ostactacs e (85) 999667433

No Radar

Para celebrar o marco de 25 anos da gravação do Acústico MTV, a histórica banda Capital Inicial faz show em maio em Fortaleza, no Iguatemi Hall. Há 42 anos na estrada, o grupo leva a atmosfera da gravação para os dias atuais.

Quando: sábado, 2 de maio, às 21 horas

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall