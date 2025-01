Festival Jazz &Blues abre inscrições para residências artísticas

Foto: Uly Nogueira/DIVULGAÇÃO Carol Panesi conduzirá duas residências

O Festival Jazz & Blues, tradicional evento realizado na cidade serrana de Guaramiranga, no Ceará, abriu inscrições para o programa "Música é para a Vida". Os interessados podem apresentar candidatura até o dia 20 de janeiro. Serão aceitos até 25 estudantes da rede pública de ensino e alunos de universidades públicas, com idade entre 16 anos a 23 anos.

As residências artísticas do programa acontecem entre os dias 25 e 28 de fevereiro, em Guaramiranga, dias antes da programação artística do 26º Festival Jazz & Blues. O evento está marcado para acontecer entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março - com intensa programação de artistas dos gêneros.

Heriberto Porto, Carol Panesi, Rodrigo Digão Braz, Fábio Leal, Alisson Felix, Dany Dantas, Juvêncio Linhares e Gabriel Geszti são alguns dos artistas que participam como formadores e tutores no "Música é para a Vida".

Os 25 estudantes escolhidos para participar do programa terão a oportunidade de aprofundar a formação musical com oficinas envolvendo teoria, leitura, harmonia e improvisação. No dia 3 de fevereiro, a lista de candidatos selecionados para o programa "Música é para a Vida" será divulgada pelo Festival Jazz & Blues.

