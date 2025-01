Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 14 de janeiro

Quem nasce sob esta influência tem a graça e a misericórdia de Deus, porque sabe compreender e não julgar os erros dos outros. Sabe que as experiências dolorosas acontecem, para que cada vitória do dia-a-dia seja valorizada. Tem também a proteção das pessoas mais velhas e influentes, por sua atuação brilhante na realização de trabalhos importantes. Nos momentos mais difíceis, contará com a providência divina.

O SANTO Santa Elisabete Ana Bayley Seton

Primeira norte-americana a ser canonizada, Elisabete nasceu no ano de 1774, dentro de uma família cuja mãe era cristã não católica e o pai médico. A mãe faleceu e sua madrasta a fazia sofrer. Seton casou-se, teve vários filhos, mas, após a falência do esposo, migraram para a Itália. Na viagem, ele faleceu. Ela chegou à Itália acolhida por uma família amiga. Ao retornar para os EUA, foi acolhida pela Igreja Católica, mas pelos familiares que eram cristãos não-católicos não foi bem acolhida. Elisabete não encontrava espaço para a educação dos filhos, que começou a obra da Congregação das Irmãs de São José, com o objetivo de formar as crianças na fé católica. Santa Elisabete morreu com 47 anos, deixando para todos os cristãos católicos o testemunho de um coração que buscou a obediência ao Senhor.