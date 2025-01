Nova temporada do Memória O POVO estreia com 24 entrevistas inéditas

Foto: fotos Gabriel Lage/Divulgação Cooperativista Charliany Morais é entrevistada do Memória O POVO

Na história da humanidade, registros antropológicos de eras passadas guardam as constituições do ser humano com o caminhar do tempo. Seja em pinturas, escritos ou artefatos, a trajetória do homem - como indivíduo e em sociedade - é contada de diversas formas e momentos até chegarmos aos dias de hoje.

No mundo atual, uma infinidade de configurações possibilita o registro dos mínimos detalhes de um único período. Assim como o papel, os formatos audiovisuais são aliados estratégicos na construção desse acervo e, alinhados a um objetivo maior, protegem um dos nossos bens mais preciosos: o conhecimento.

A descrição acima é dada por Cliff Villar. O jornalista e publicitário explica que "construir uma cápsula do tempo documental" foi um dos motivadores para a idealização do Memória O POVO, projeto audiovisual do Grupo de Comunicação O POVO que traz entrevistas com personalidades cearenses das mais diversas áreas de atuação.

Através de parceria com o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS), o projeto chegou, em 2025, à segunda temporada. São mais de 20 conversas pessoais e descontraídas com nomes que marcam a história de suas respectivas atividades. A primeira temporada - integralmente disponível na plataforma O POVO - foi lançada em dezembro de 2023.

"Todas essas entrevistas são únicas e refletem muito como esses entrevistados estão posicionados dentro desse contexto histórico. Sempre falo que nós temos uma tendência de contemplar registros escritos, já que, antes de tudo, somos um jornal originalmente impresso, mas manter esse arquivo audiovisual, junto ao acervo de um museu, é como se estivesse preenchendo uma cápsula do tempo", argumenta Cliff, diretor corporativo do Grupo de Comunicação O POVO.

Foto: Gabriel Lage/Divulgação Cacique Pequena

Com primeira entrevista divulgada no último dia 8 de janeiro, no qual o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, foi o estreante, os novos episódios do Memória O POVO podem ser assistidos toda quarta-feira e domingo até o mês de março na plataforma O POVO+.

Entre os nomes programados para a temporada atual estão o empresário Tales de Sá Cavalcante, a cantora Lorena Nunes, o arquiteto Romeu Duarte, a gestora cultural Cláudia Leitão e o político Inácio Arruda. Totalizando 25 novos personagens, organizados em 24 episódios, os convidados foram selecionados "dentro de critérios como representatividade e a diversidade de temas e bandeiras", além da ligação com O POVO, conforme lista Cliff Villar.

Esse vínculo pode ser observado no episódio de número 8 do Memória O POVO, que traz a jornalista Ana Márcia Diógenes como protagonista. Professora e escritora, Ana leva em seu currículo 14 anos de empresa, tendo assumido a missão de ser a primeira mulher diretora da Redação do O POVO.

"Eu fui estagiária, repórter de setor, diretora, conheci meu marido no jornal, tive meu primeiro filho quando estava no jornal… Então, minha vida e O POVO sempre estiveram interligados e eu me senti muito bem-vinda ao ser convidada para esse projeto", diz Ana.

Atualmente colunista do O POVO+, a comunicadora e professora universitária afirma que, sejam famosos ou anônimos, todos os entrevistados possuem uma parcela de importância na construção da história. "Quanto mais idade nós vamos tendo, mais percebemos que é importante esse registro. Cada um de nós (entrevistados) representamos uma geração diferente, um momento e um ponto de vista singular, então fazer essa documentação é carimbar o passado, presente e futuro", argumenta.

Lista de episódios

8/1 - Custódio Almeida

12/1 - Ana Miranda

15/1 - Romeu Duarte

19/1 - Cláudia Leitão

22/1 - Tales de Sá Cavalcante

26/1 - Lorena Nunes

29/1 - Ricardo Bezerra

2/2 - Ana Márcia Diógenes

5/2 - Paulo Fraga

9/2 - Gonzaga Mota

12/2 - Zé Tarcísio

16/2 - Regina Ribeiro

19/2 - Inácio Arruda

23/2 - Silas de Paula

26/2 - Duda Brígido

2/3 - Célio Fernando Bezerra Melo

5/3 - Evandro Colares e Eliziane Alencar

9/3 - Charliany Morais

12/3 - Fátima Sudário

16/3 - Neuma Figueiredo

19/3 - Cacique Pequena

23/3 - Ivonilo Praciano

26/3 - Ângela Gutiérrez

30/3 - Márcia Alcântara

Memória O POVO