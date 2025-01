Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 14 de janeiro (14/01)

Foto: Warner Bros/Divulgação Após 10 anos do lançamento, "Interestelar" ganha reexibição nos cinemas em 2025

Após mais de dez anos desde sua estreia, o filme "Interestelar" volta aos cinemas. O longa é uma distopia e mostra um cenário onde as reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população. Na trama, o líder da equipe, Cooper, aceita a missão mesmo sabendo da possibilidade de nunca mais ver os filhos. O personagem viaja em busca de uma nova casa e é surpreendido em saber que, com o passar dos anos, sua filha investirá na própria jornada.

Quando e onde: ingresso.com

Tesouros arqueológicos

O Instituto Tembetá está em período de celebração dos dez anos de seu acervo, que reúne mais de 300 mil peças encontradas em sítios arqueológicos no território do Ceará, incluindo artefatos pré-coloniais, urnas funerárias e cerâmicas históricas. O espaço se localiza no bairro Farias Brito, em Fortaleza. É necessário realizar agendamento para visitação.

Quando: segunda-feira à sábado, das 10 às 17h

segunda-feira à sábado, das 10 às 17h Onde: Instituto Tembetá (Rua Gervásio de Castro, 302 - Farias Brito)

Instituto Tembetá (Rua Gervásio de Castro, 302 - Farias Brito) Visitação gratuita com agendamentos pelo email tembetaigp@gmail.com.br ou pelo telefone (85) 98500.7345

Narrativas do Cotidiano

Segue disponível a inscrição para o minicurso de produção de crônicas promovido pela jornalista e escritora Erilene Firmino, que promove formação teórica e práticas laboratoriais a fim de aprofundar os estudos deste gênero. O curso acontece de forma remota, com aulas coletivas e orientações individuais. São 30 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrições.

Quando: 4, 5 e 6 de fevereiro, das 19 às 22 horas

4, 5 e 6 de fevereiro, das 19 às 22 horas Vagas preenchidas por ordem de inscrição

Quanto: R$ 130

R$ 130 Mais informações e inscrições: @erilene_firmino

Metamorfose

A seleção de obras do artista plástico Hermógenes Neto segue disponível em exposição no espaço cultural do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O cearense exibe 22 de seus trabalhos, em que celebra a arte como ferramenta de inclusão social. A mostra tem curadoria de Célia Maria e Aila Maria.

Quando: até 31 de janeiro, com visitação de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17h

até 31 de janeiro, com visitação de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17h Onde: Rua Barão de Aracati, 909 - Aldeota

Rua Barão de Aracati, 909 - Aldeota Gratuito

Poesia de Casa

Está disponível no Centro Cultural Casa Barão de Camocim a exposição "Poesia de Casa", do poeta cearense Samuel Facundo. A mostra propõe uma experiência sensorial por meio de poemas autorais e alterais, que prometem fazer o público transcender para além das palavras com o processo de resistência poética.

Quando: até 6 de fevereiro, com visitação das 10h às 17 horas de terça-feira a sexta-feira, e das 10h às 16 horas nos sábados e domingo

até 6 de fevereiro, com visitação das 10h às 17 horas de terça-feira a sexta-feira, e das 10h às 16 horas nos sábados e domingo Onde: Centro Cultural Casa Barão de Camocim (Rua Gen. Sampaio, no 1632 - Centro)

Centro Cultural Casa Barão de Camocim (Rua Gen. Sampaio, no 1632 - Centro) Gratuito