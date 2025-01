Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 15 de janeiro (15/1)

Foto: Malu Barletta/Divulgação Palhaço Siriguela da Companhia Tem Sim Sinhô

O brincante Palhaço Siriguela chega ao espaço do Teatro Dragão do Mar nesta quarta-feira, 15, para apresentar o espetáculo "O Circo Só", da Companhia Tem Sim Sinhô. Por meio de rimas e trava-línguas, ele entrelaça performances de circo com números de mágica, malabares, monociclo, perna-de-pau, bonecos e contação de histórias com cantigas. Além disso, o artista apresenta brinquedos artesanais que ganhara de sua avó "para quem não conhece conhecer e para quem conhece recordar".

Quando : quarta-feira, 15, às 19h30min

: quarta-feira, 15, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), vendas pelo Sympla e na bilheteria física





Convocatória artística

O Centro Cultural do Cariri segue até o domingo, 19, com inscrições abertas na convocatória de programação do equipamento, que seleciona 58 propostas entre artes cênicas, música, literatura, culturas urbanas, cidadania cultural, segmento técnico, comunicação, ciência, cultura e natureza. As atividades devem acontecer nos 29 municípios que compõem a região do Cariri cearense, além do CCCariri.

Quando : até domingo, 19

: até domingo, 19 Inscrições no Mapa Cultural do Ceará pelo site (mapacultural.secult.ce.gov.br)

Gratuito





Tac Parque

O Shopping RioMar Fortaleza promove a atração Tac Parque, espaço temático com quase mil metros quadrados. O parque é dividido em três espaços temáticos inspirados no canal, incluindo piscina de bolinhas, circuito inflável, espaço com cozinha experimental, bambolês, jogos interativos e oficinas recreativas.

Quando : segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas, até fevereiro.

: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas, até fevereiro. Onde : Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : a partir de R$ 50

: a partir de R$ 50 Informações em @ostactacs





Sana Preview 2025

Segue até o domingo, 19, no Shopping RioMar Fortaleza, o Sana Preview 2025 parte 1, evento com programação diversificada para os fãs da cultura geek. O espaço conta com a Vila dos Artistas, um ponto de encontro criativo para interações. Gratuito.

Quando : até domingo, 19, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 13h às 21 horas

: até domingo, 19, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 13h às 21 horas Onde: Piso L2 do RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)





Circo Celestia

O Circo Celestia segue montado em Fortaleza. São realizadas sessões diárias às 20 horas, além de apresentações às 16 horas e às 18 horas nos fins de semana No total, são mais de 200 profissionais envolvidos com apresentações de freestyle motocross, palhaços, mágicos e equilibristas.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h

: segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h Onde : Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz

: Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz Quanto : a partir de R$ 35

: a partir de R$ 35 Mais informações: www.circocelestia.com.br