Bece celebra a escritora Conceição Evaristo em baile de Carnaval

Foto: Beatriz Boblitz Atriz Ana Marlene faz parte das atrações do Baile da Conceição nesta sexta-feira,17

"Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o movimento de dança-canto que o meu corpo não executou, é a senha pela qual eu acesso o mundo". As palavras registradas da escritora brasileira Conceição Evaristo contextualizam a literatura como outra linguagem artística para traduzir os momentos e as situações vividas.

Sob esta perspectiva, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) une música, poesia e cultura no Baile da Conceição nesta sexta-feira, 17. O evento celebra a contribuição de escritoras negras, com homenagem voltada à Conceição Evaristo, que dá nome ao baile.

A programação, com início previsto às 17h30min na calçada da Bece, reúne nomes de diversas linguagens artísticas. Entre as atrações do evento estão o grupo Mais Melanina, o Reggae do Passinho, DJ Lolost, Izabela Wégila, Ana Marlene, Flamel, Rafaely Santos, Dona Iolanda e Edson Júnior.

O cantor, compositor e integrante do grupo Mais Melanina, Assun, destaca como a homenageada é uma referência na luta feminina e negritude. "Para a gente é maravilhoso estar fazendo parte desse evento, porque está homenageando uma escritora desse quilate, desse renome, como a Conceição Evaristo, maravilhosa, pesquisadora", enfatiza.

Segundo ele, a proposta do grupo nasceu das questões levantadas pela homenageada. "Fazer parte dessa homenagem significa muito, porque desde a fundação, desde nosso primeiro pensamento, pensamos sempre em exaltar a música, as produções e o protagonismo negro", completa Assun.

Apesar de à primeira vista causar estranheza a associação da biblioteca, um lugar geralmente calmo, com uma festa, a organização da Bece promete trazer uma "proposta diferenciada". Segundo a superintendente do equipamento, Suzete Nunes, o "Baile da Conceição" foi pensado para ampliar a atuação cultural da instituição.

"Além de ser um espaço de referência para a pesquisa, estudo e leitura, oferece também uma programação cultural dinâmica. O evento é uma ação proposta pela equipe de coordenação de ação cultural e mediação social da biblioteca, dentro da programação de férias, que visa celebrar e valorizar o protagonismo da cultura negra e a literatura na sua diversidade", destaca Suzete.

Também presente na programação a atriz cearense, que reúne cerca de 45 anos de teatro, Ana Marlene, comenta sobre sua identificação no trabalho de Conceição. "Grande honra fazer parte de um evento que também conta a minha história. A obra da Conceição, assim como toda a literatura negra, nos conecta, nos ensina e nos fortalece", diz.

Na ocasião, ela deve recitar uma carta de carinho da Josefa Feitosa para suas filhas, duas mulheres negras que estão se formando na Universidade. "Eu acredito que as pessoas serão tocadas por esse afeto", ressalta.

Conhecida pelo trabalho ligado à ancestralidade, Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte e é uma importante voz da literatura brasileira contemporânea, abordando temas como racismo e desigualdade.

Com obras como "Ponciá Vicêncio" e "Olhos d'Água", ela definiu a escrita pelo conceito de "escrevivência" - que mescla memórias pessoais e coletivas para retratar a vivência do povo negro. Atualmente, aos 78 anos, a autora é reconhecida internacionalmente e possui o título de Personalidade Literária do Ano pelo Prêmio Jabuti, premiação conquistada em 2019.

A identificação com os projetos da escritora não é uma realidade exclusiva de Ana Marlene. O cantor Assum compartilha do pensamento. Ele destaca, principalmente, como os traços da ancestralidade também atravessam o seu trabalho.

"O samba é mais uma vertente da luta do povo negro, então a ancestralidade, a resistência, são características do nosso povo, e o samba é uma dessas linguagens que temos da resistência do nosso povo, seja na estética, na oralidade, na culinária, assim como na dança".

Ambos os artistas percebem o evento como uma oportunidade de reafirmação das suas ancestralidades. Para Assun, o baile apresenta a possibilidade de uma confraternização entre os artistas que vão estar presentes, mas também o público conhecer a cultura da cidade.

"Eventos que trazem essa mistura, e dialogam diversas linguagens, eles abrangem mais pessoas e se conectam também, porque rola essa troca, e isso é muito importante para a gente. Conhecer quem está fazendo arte, as produções do outro, além do que está sendo feito na nossa cidade", resgata.

Assun ainda continua destacando a importância do "Baile da Conceição": "super importante apreciarmos os outros artistas e para a gente se fortalecer cada vez mais enquanto povo, unidade e rede de apoio".

Programação Férias na Bece

Café do Zé

Com o tema "Criando super-heróis brasileiros made in Ceará", a programação tem participação de Elinaudo Barbosa.

Quando: sexta-feira, 24, às 15 horas

Cláudia Leitão: Cultura e Criatividade em Ação

O programa "Relatos Biográficos" homenageia a cearense e gestora cultural Cláudia Leitão, uma das mais importantes referências em economia criativa no Brasil.

Quando: quarta-feira, 29, a partir das 18 horas

Ciclo Formativo: Vidas Trans - Arte e Colonização

As aulas trarão reflexões - instigando a pensar sobre a interseção entre arte, as consequências da colonização e o contexto de marginalização ainda presentes na vida de pessoas trans e travestis na contemporaneidade. As inscrições podem ser feitas pelo site da Bece.

Quando: quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, das 19h às 21 horas



