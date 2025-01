Carnaval já chegou: confira a agenda deste fim de semana em Fortaleza

Foto: Igor Barbosa/ Divulgação Sambista Gabi Nunes participa de festa "Sambinha de chinela" neste sábado, 4, ao lado de Pantico Rocha Trio e mais

Chegamos a metade do mês de janeiro e o assunto que circula entre as diversas classes e gêneros não poderia ser outro: como vão ser as festividades de Pré-Carnaval e de Carnaval em Fortaleza?

Famosa por ter inúmeros eventos espalhados pela Cidade logo que o ano vira, os fortalezenses e turistas aguardam ansiosamente o anúncio oficial do Ciclo Carnavalesco - que contempla eventos do Pré-Carnaval e do Carnaval.

Nos polos do Benfica, Domingos Olímpio, Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Raimundo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz, Mocinha, Passeio Público e Aterrinho da Praia de Iracema, a folia gratuita promete alcançar as grandes expectativas do público festivo.

"A Cidade pode esperar muita coisa boa, vamos ter pessoas muito bacanas, apresentações incríveis… Estamos nesse processo de curadoria, de levantamento do orçamento, apresentação e aprovação junto ao gabinete", adianta a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, em entrevista ao O POVO realizada no domingo, 12, durante o evento Ensaios da Anitta.

Ao Vida&Arte, a titular da Secultfor revela que um dos objetivos desse primeiro ano de gestão é realizar a "descentralização" do Pré-Carnaval, levando alegria e diversão para toda Fortaleza. "Estamos tendo esse cuidado de fazer um evento perfeito", afirma Helena.

Enquanto as datas e atrações não são anunciadas, a população pode se preparar para o Ciclo Carnavalesco com os eventos e apresentações que ocorrem neste fim de semana.

Sexta-feira, 17

Estação Férias

Com: A Noite Mais Triste do Mundo, com DJs Monstrava, DJ Viúva Negra, Fuga Shows de Moon Kenzo e Makem (foto)

a partir das 16 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Vibe Pré-Carnaval

Com: Banda Tremendão

a partir das 19 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Samba do Belinho

Com: Belinho

às 20 horas Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)

Sábado, 18

Alta Estação do Tempero

Com: Pagode no Paraíso, Felipim, Dipas e Brasa

a partir das 15 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)

Vila Tabajara

Com: Belinho

a partir das 15 horas Onde: rua dos Tabajaras, 502 - Praia de Iracema

Bloquinho de Verão

Com: Zé Cantor, Banda Eva, Bell Marques e Núzio Medeiros

a partir das 15 horas Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Pré Carnaval do Baile Marrom

Com: Oss Passinho e Emiciomar

a partir das 15 horas Onde: Bora (rua dos Potiguaras, 134 - Praia de Iracema)

Baile da Bateu

Com: DJ Dino, AK, Carina, Piájay, Rennó, Lucas BMR

a partir das 16 horas Onde: Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Meu Bloco é Neon

a partir das 16 horas Onde: rua Senador Almino, 69 - Praia de Iracema

Bloquinho Goxtoso

a partir das 16 horas Onde: Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Ensaio Camaleões do Vila

a partir das 16 horas Onde: Quadra do Camaleões do Vila (rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema)

Emoções de Verão

Com: Camila Marieta, Igor Montenegro e Nando Reis

a partir das 16 horas Onde: Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Praia do Futuro)

Pré do Maioral

Com: Samba Maioral, Grupo DTF, Pagode Pedra 90 e Farra na Jangada

a partir das 18 horas Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Ensaio Maracatu Solar

às 18h30min Onde: Adufc (avenida da Universidade, 2346 - Benfica)

Domingo, 19

Emoções de Verão

Com: Menos é Mais, Rogerinho, Tudo Fica Blue, Davizão e Felipim

a partir das 14 horas Onde: Sunrise Beach Club (avenida Zezé Diogo, 4987 - Praia do Futuro)

Alta Estação do Tempero

Com: Os Transacionais

a partir das 15 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)

Folia no Terreiro