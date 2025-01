Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Caique Cunha/Divulgação Completando 25 anos em 2025, o Grupo Bagaceira de Teatro apresenta o espetáculo "Interior" no Teatro B. de Paiva

Grupo Bagaceira

Completando 25 anos em 2025, o Grupo Bagaceira de Teatro apresenta o espetáculo “Interior” no Teatro B. de Paiva. A obra é fruto de pesquisas de dois anos e traz para a cena duas velhinhas que insistem em não morrer. Elas já cruzaram diversas gerações e sabem tudo a respeito da vida. Dão conta de todas as histórias prováveis e improváveis. O espetáculo convida o público a um olhar criativo e amoroso perante a vida, onde o impossível é mero detalhe.

Quando: sexta-feira, 17, e sábado, 18, às 19 horas; domingo, 19, às 18 horas

sexta-feira, 17, e sábado, 18, às 19 horas; domingo, 19, às 18 horas Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria



Renato Russo

O Teatro RioMar Fortaleza recebe neste domingo, 19, o show "Cronovisor", criado pelo cantor e psicólogo Samuca Luna. O espetáculo reúne canções da Legião Urbana e Samuca toca bateria, violão e um pedal de baixo. Há histórias, vídeos e explicações psicológicas de Renato Russo.

Quando: domingo, 19, às 19 horas

domingo, 19, às 19 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu





Matilda

A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta o espetáculo "Matilda - O Musical". A obra conta a história de Matilda, que passa por situações de descaso e de disciplina nas mãos de sua família e da diretora de sua escola. O musical traz reflexões sobre os direitos das crianças.

Quando: sábado, 18, às 16 horas

sábado, 18, às 16 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu





Polifonias

O Anfiteatro Dragão do Mar recebe apresentações de Erivan Produtos do Morro e Sertão Rap na programação Polifonias. No show "Descendo o Morro", Erivan vai além dos tradicionais toca-discos e conta com guitarra, baixo, bateria, violino e gaita para fazer o hip-hop instrumental. Na sequência, o grupo Sertão Rap (foto) faz show para celebrar 31 anos de trajetória.

Quando: sexta-feira, 17, a partir das 19h30min

sexta-feira, 17, a partir das 19h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla

Teatro Para Bebês

O Grupo Zepelim Arte Para Infância promove o espetáculo "Borboletário - Teatro para Bebês". A obra apresenta o nascimento e o renascimento de um ser alado e suas descobertas. Uma narrativa poética acerca do nascer e transformar; sobre a natureza e o sonho, direcionada para a primeira infância. A ação propõe experiência entre adultos e bebês em um lugar de sensações e interesses.

Quando: sábado, 18, e domingo, 19, às 17 horas

sábado, 18, e domingo, 19, às 17 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Tita & Nic

O Teatro da Praia recebe neste fim de semana a comédia "Tita&Nic", dirigida por Carri Costa. A peça é uma sátira ao filme "Titanic" e conta o romance entre Nic Santoro, um homem pobre, e Tita Lacraia, uma aristocrata. O navio ganha o nome de Lamparina do Mucuripe e seis atores se revezam para interpretar os 2,5 mil personagens da trama.

Quando: sábado, 18 , e domingo, 19 , às 20 horas

sábado, 18 , e domingo, 19 , às 20 horas Onde: Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 — Praia de Iracema)

Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 — Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Filipe Ret

O rapper Filipe Ret faz show em Fortaleza neste sábado, 18. Ele leva ao público a turnê "FRXV Ao Vivo". A vinda do artista à capital cearense ocorre como ação do Zep Sessions, projeto paralelo do Festival Zepelim que foca em shows individuais de nomes nacionais. Filipe Ret se apresenta com banda completa e repertório que celebra sua trajetória.

Quando: sábado, 18, às 19 horas

sábado, 18, às 19 horas Onde: Esplanada da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Esplanada da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto: a partir de R$ 180; vendas no site Ingresse