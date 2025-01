Gostinho de infância: bolo de chocolate é opção para as férias

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.01.2025: Bolo de chocolateem confeitaria temática de histórias de contos de fadas. Loja Era Uma Vez no bairro Aldeota. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Quem resiste ao clássico bolo de chocolate? Queridinho das crianças e carregado de memórias para aqueles que já deixaram a infância há alguns anos, ele é presença garantida nas mesas de aniversário, nas tardes chuvosas e nas férias escolares.

O bolo de chocolate é um elo com o passado para além das memórias pessoais. Muitas são as histórias sobre a origem do prato. A mais aceita tem raízes no Egito Antigo: o prato era preparado como pão adoçado com xaropes de frutas, tâmaras e passas. Mais tarde, a receita foi aperfeiçoada pelos romanos com a técnica da fermentação.

A combinação com o chocolate foi uma das riquezas exploradas pelos espanhóis. Antes da colonização, os maias já cultivavam o cacau. A chegada de Colombo, no entanto, fez com que o povo espanhol começasse a plantar cacau nas terras americanas e a exportar chocolate para a Europa.

Foi apenas durante a Revolução Industrial que o chocolate recebeu popularidade, quando foram criadas máquinas de espremer manteiga de cacau que conseguiram tornar o chocolate mais consistente e durável.

Com décadas de existência, o bolo de chocolate continua conquistando novos paladares. A "Era Uma Vez - Desserts & Cakes" resgata a essência dos clássicos contos dos Irmãos Grimm. Um dos itens mais pedidos do cardápio é o "Devil's Food Cake", conhecido entre os clientes como o "bolo do Bruce", inspirado no filme Matilda (1996).

Com sua massa amanteigada de cacau 100% e marcado pelas camadas definidas, a iguaria ganha recheio trufado com ganache de chocolate meio amargo e whisky, e cobertura de ganache cremosa. A receita norte-americana do século XX de bolo de chocolate está disponível na loja na fatia (R$28) ou como bolo para 20 pessoas (R$233,90). O Vida&Arte listou alguns lugares para se deliciar com o bolo de chocolate em Fortaleza.





Depot Medieval

Outro espaço que busca manter a atmosfera mágica em seus pratos é o "Depot Medieval". Sob a estética da idade média, o restaurante segue inspiração em obras como "Game of Thrones"; "Senhor dos aneis" e "Vikings". Como carro-chefe das sobremesas, a loja apresenta o Bolo Valhala, nome que faz referência a cultura viking. Na receita, o doce leva ingredientes à base de muito chocolate, dividido em camadas de chocolate ao leite e meio amargo. Quando o bolo chega ao cliente, ele recebe uma finalização com morangos frescos cortados e uma calda quente de chocolate derramada por cima da fatia. A porção da "maravilha dos deuses" custa R$ 45.

Onde: Rua Walter de Castro, 374 - Cidade dos Funcionários

Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 23 horas; sábado e domingo, das 17h30min às 23h30min.





Doce Gula

Com mais de 30 anos no mercado dos doces em Fortaleza, a loja Doce Gula também apresenta a tradicional iguaria em seu cardápio. A idealizadora da confeitaria, a patissieur Sílvia Helena, relata que o clássico bolo de chocolate é um dos mais procurados na loja. Com origem de uma herança familiar, o famoso sabor fazia parte das reuniões e confraternizações realizadas na casa dos parentes de Sílvia. O bolo está presente no cardápio desde 1993 e segue a mesma receita, assim como o modo de preparo artesanal. O doce pode ser encontrado na versão inteira que rende 12 porções por R$ 109 ou em fatias individuais por R$ 14,90.

Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Funcionamento: segunda-feira a domingo, das 9h à 20 horas





Fátima Tortas e Bolos

Para quem busca também sabor caseiro, outra opção é a doceria "Fátima Tortas e Bolos", que segue com 35 anos de tradição. O sabor de chocolate é um dos pioneiros da casa, sendo produzido artesanalmente com uma técnica que deixa a massa aerada deixando o bolo com uma textura mais fofa. Todos os modelos da loja possuem a opção de sabor chocolate com destaque o tradicional bolo com furo e cobertura variando de R$ 30,00 à R$ 65,00 dependendo do tamanho escolhido. Já o bolo Tabuleiro, que serve cerca de 24 pessoas, custa R$ 50 e o redondo sem furo que rende 14 porções é vendido por 40.

Onde: Rua Padre Antonino, 106 - Joaquim Távora

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 21 horas; domingo, das 7h às 19 horas





Balu doces

A Balu Doces, outra tradicional doceria, fundada por Maria Lucíola Campos de Albuquerque, carinhosamente chamada de Dona Balu, começou na garagem de sua casa e logo se tornou referência. Ela buscava inspiração em viagens e receitas novas. Uma delas é o Bolo Angola, com massa molhada e cobertura de chocolate brigadeiro e granulado (de 10 a 12 pessoas por R$ 133,20). Outra opção é o "Bolo Vulcão" (de 8 a 10 fatias por R$ 98,60).

Onde: Padre Antônio Tomás, 2133.

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas

Onde: Santos Dumont, 3131 (Del Paseo)

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 20 horas





Era Uma Vez - Desserts & Cakes

Onde: Av. Senador Virgílio Távora, 1837 B - Aldeota

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h às 20h (cozinha encerra 19h30)