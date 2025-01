Muá Tuá Bistrot apresenta novo cardápio e nova proposta

Foto: Georgia Santiago/Divulgação Muá Tuá Bistrot passa por reformulação de espaço e cardápio

Após conquistar variados públicos com uma abordagem descomplicada sobre vinhos, sendo o estabelecimento pioneiro a comercializar essa bebida de pequenos produtores, o Muá Tuá agora é Muá Tuá Bistrot, apresentando uma proposta ainda mais ousada e elegante.

Sob a curadoria da chef Georgia Santiago, que carrega experiências em cozinhas da França, Japão e Noruega, o espaço passou por uma reformulação de ambiente e cardápio. A motivação para a reforma surgiu do desejo de reposicionar o estabelecimento como um lugar indispensável para os amantes de vinhos e de uma boa culinária, visando reforçar sua identidade como o primeiro bar de vinhos naturais do Estado.

O projeto é assinado pelas arquitetas Dora Coelho e Roberta Dultra, com destaque para o balcão, que lembra ondas do mar. "Vinho, para mim, é mais do que uma bebida. É sobre histórias, estilo de vida e pessoas. Cada garrafa traz consigo a terra, o produtor e uma forma única de viver", diz Georgia.

O cardápio é um convite à descoberta, com ênfase nos crudos e ceviches. Para harmonizar, as opções do menu são vinhos naturais e biodinâmicos, e drinks exclusivos. O espaço aposta em coquetelaria clássica e autoral, comandada por Luiza Bandeira.





Muá Tuá Bistrot