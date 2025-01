Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 17 de janeiro (17/1)

Foto: Cristiano Câmara/Divulgação I Mostra de Danças Urbanas da Rede Cuca

Danças Urbanas

Acontece nesta sexta-feira, 17, I Mostra de Danças Urbanas da Rede Cuca, que conta com intensa grade de programação. Das 13h30min às 17h30min, o espaço recebe uma série de formações dadas pelos monitores do curso. As apresentações artísticas começam às 18 horas, com sequência de quatro grupos diferentes no palco, que apresentam os espetáculos "Só u Eletrohits", "Efeito Tranx", "Talo" e "No Preço"

Quando: sexta-feira, 17, a partir das 13h30min

Onde: Teatro do Cuca Mondubim (R. Prof. Glauco Lobo - Mondubim)

Gratuito/ @redecucaoficial





Marilyn não mora mais em Jalcy

Nesta sexta-feira, 17, o Grupo Teatrar chega ao Teatro Chico Anysio para apresentar o espetáculo "Marilyn não mora mais em Jalcy". A peça narra a vida do ator Horácio Torres, que ficou famoso ao interpretar Marilyn Monroe em suas performances. Em meio a uma crise ele conhece o também artista Getúlio, a quem ele revela segredos e acaba se envolvendo num incidente inesperado.

Quando: sexta-feira, 17, às 19h30min

Onde: Teatro Chico Anysio

(Av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Quanto: R$ 15, vendas pelo Sympla





Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 17, mais uma festa de roda de samba comandado por Gabi Nunes. Nesta edição, o espaço recebe a veterana e o pagodeiro Dipas, que apresenta o Batuk do Dipas com músicas clássicas e atuais. A abertura da casa acontece às 21 horas, com apresentação do cantor às 21h30min, e Gabi Nunes

às 00h30min.

Quando: sexta-feira, 17,

a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre

(Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25, vendas pelo Sympla

Mais informações: @motolibrebar





A Que Horas Começa a Revolução?

Sarah Escudeiro apresenta nesta sexta-feira, 17: "A Que Horas Começa a Revolução?", uma performance que propõe encontrar novas combinações de linguagem por meio de reformas sociais. A artista provoca o público sobre políticas sociais e diferentes modos de criar uma revolução na contemporaneidade.

Quando: sexta-feira, 17, às 16 horas

Onde: Calçada do Theatro José de Alencar

(R. Liberato Barroso, 525 - Centro,)

Gratuito





Maria Callas

O novo filme estrelado por Angelina Jolie, "Maria Callas", já está em cartaz nos cinemas. A trama conta a história de vida da maior cantora de ópera do século XX e retrata o período em que a soprano greco-americana se refugiou em Paris, em meio a uma vida pública de glamour e turbulência. A produção recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Critics Choice,.

Quando e onde: ingresso.com