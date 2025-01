'Aqui': conheça o quadrinho que inspirou filme protagonizado por Tom Hanks

Foto: DIVULGAÇÃO/IMAGEM FILMES Quadrinho e filme "Aqui" não seguem uma narrativa convencional

Os cinemas ao redor do mundo receberam a aguardada estreia de "Aqui", longa-metragem dirigido por Robert Zemeckis, que adapta e expande a icônica obra de Richard McGuire, originalmente publicada como uma graphic novel.

No Brasil, a edição é da Companhia das Letras. O filme, estrelado por Tom Hanks e Robin Wright, transporta o público em uma jornada atemporal, revisitando memórias da casa de uma família em diversos momentos do tempo, navegando entre passado e futuro. A narrativa complexa acaba divergindo entre as ações e as emoções que se acumulam em um único espaço: a sala de uma casa.

A obra literária lançada em 2014 rendeu a McGuire o prestigiado Prêmio Fauve d'Or no Festival Internacional de Angoulême, na França. Composto por 300 páginas e com ilustrações ricas que navegam entre os séculos, o livro quase sem diálogos apresenta uma experiência singular até então. Mesclando diversos momentos das vidas humanas, mudanças naturais e transformações históricas daquele único local.

Sem seguir necessariamente uma linearidade tradicional, o autor conduz o leitor em uma jornada sensorial, quase mística, na qual o tempo é desconstruído diante dos olhos do leitor.

Richard McGuire é conhecido por sua abordagem minimalista e inovadora, e utiliza janelas temporais sobrepostas na mesma página para mostrar diferentes épocas coexistindo em um único ambiente. Criando, assim, uma obra cheia de profundidade na qual conseguimos ver momentos de extrema felicidade e morte coexistindo em um único local, por exemplo.

Assim como o quadrinho, o filme não pretende seguir uma narrativa padronizada. Em vez disso, irá convidar o público a refletir sobre a passagem do tempo, a fragilidade das memórias e a permanência do espaço como testemunha silenciosa da vida humana, enquanto acompanha uma família que vive na casa.

A colaboração entre Zemeckis e McGuire, que assina o roteiro ao lado do diretor, assegura que a essência do material original seja preservada, ao mesmo tempo em que novas camadas são adicionadas para explorar o potencial visual que só o cinema pode proporcionar.

