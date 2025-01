Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 18 de janeiro

O SANTO Santa Prisca

É difícil estabelecer a verdadeira identidade desta mártir romana, apesar dos numerosos documentos. As notícias a seu respeito referem-se provavelmente a três pessoas. Uma antiga tradição diz que teria sido batizada, aos 13 anos, por São Pedro. E como diz seu nome romano, teria sido a "primeira" mulher do Ocidente a dar testemunho, com o martírio, da sua fé em Cristo. No século VIII, a mártir romana começou a ser identificada com Prisca, esposa de Áquila. A protomártir romana teria sido decapitada durante a perseguição de Cláudio II (268-270), em meados do primeiro século e seu sepultamento na Via Ostiense. Há outros documentos que dizem que Santa Prisca foi martirizada na época de Tibério (45-54).