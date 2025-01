Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 18 de janeiro (18/01)

Foto: Globo/Reprodução Ingressos para o show de Beto Barbosa em Fortaleza já estão à venda

O cantor e compositor Beto Barbosa, famoso por sucessos como "Adocica", faz show no Kukukaya neste sábado, 18, para celebrar 40 anos de carreira. Considerado o Rei da Lambada, ele promete agitar o público com clássicos de sua trajetória. Na apresentação ele é acompanhado por Iara Pamella e Os Januários. Em 2022, ele foi um dos participantes da segunda temporada do programa "The Masked Singer Brasil", exibido pela Rede Globo.

Quando: sábado, 18, às 21 horas

sábado, 18, às 21 horas Onde: Kukukaya (av: Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)

Kukukaya (av: Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Outgo





Cordel

A Escola de Dança Juliana Teixeira apresenta o espetáculo "Cordel" no Theatro José de Alencar (TJA) neste sábado, 18. Com direção artística de Daniel Rufino, a obra leva ao público a riqueza da literatura de cordel, um dos patrimônios culturais do Brasil. Dança, música e poesia se entrelaçam para contar histórias cheias de cor e rima.

Quando: sábado, 18, às 18 horas

sábado, 18, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site Sympla





Dança

O artista João Paulo Lima apresenta no Teatro Dragão do Mar neste sábado, 18, o espetáculo "Deffuturismo", uma dança-manifesto que reúne inquietações de um corpo com deficiência e os desdobramentos de reivindicações desse corpo na dança. Para o trabalho, João Paulo se inspirou em leituras sobre afrofuturismo para criar uma narrativa que apresenta o mundo construído sem a hegemonia do homem branco e europeu.

Quando: sábado, 18, às 20 horas

sábado, 18, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e bilheteria





Groove e Greyck

O cantor e compositor Daniel Groove (foto) leva ao palco das Férias do Dragão um show com o melhor de seus três discos solo, além de canções inéditas do novo álbum, com lançamento previsto para este ano. Outro músico a se apresentar é Márcio Greyck, que leva ao público o show "Eu Ainda Sou Um Sonhador". O repertório reúne canções como "Infinito" e "Vivendo Por Viver".

Quando: sábado, 18, às 19h30min

sábado, 18, às 19h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); R$ 40 1 kg de alimento não perecível (social); vendas no site Sympla e na bilheteria