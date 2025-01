Com Pitty e Anitta, BaianaSystem lança o disco 'O Mundo Dá Voltas'

Foto: Jardel Souza /Divulgação O grupo BaianaSystem foi anunciado na programação do Festival Zepelim 2024

Um dos grupos de maior expressão da música brasileira, o BaianaSystem lançou disco na última quinta-feira, 16 de janeiro. Depois de quatro álbuns bem-avaliados, chega para o público “O Mundo Dá Voltas” com participações de Melly, Dino D'Santiago, Emicida, Seu Jorge, Gilberto Gil, Manoel Cordeiro, Pitty e Anitta.

Mais do que “feats” - promete a banda baiana em material de divulgação -, as faixas colaborativas são “um universo musical que se movimenta respondendo a um chamado para ocupar seu espaço em canções que são retratos de seu tempo". Mais de 150 pessoas integraram os processos de construção do disco.

"O Mundo Dá Voltas" chega logo após a banda baiana celebrar duas importantes efemérides: 15 anos de carreira do grupo e uma década de Navio Pirata, bloco carnavalesco que arrasta multidões, em 2024.

O novo disco - quinto da carreira do conjunto - estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 21 horas. Entre as novas músicas encontramos “Batukerê”, “A Laje”, “Praia Intro”, “Agulha”, “Palheiro”, “Porta-Retrato da Família Brasileira”, “Magnata”, “Pote D’Água”, “Cobra Criada/Bicho Solto”, “Balacobaco” e “Ogun Nilê”. Há também a faixa título, "O Mundo Dá Voltas", e uma música com referência à capital cearense, "Praia do Futuro".

Ao Vida&Arte, o vocalista Russo Passapusso falou sobre o sentimento de “continuidade” presente no álbum. “É como se a gente estivesse escrevendo uma discografia”, disse durante passagem pela Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

BaianaSystem é uma presença marcante em festivais de música e festas públicas realizadas em Fortaleza. Desde a criação da banda, em 2010, já foram dezenas de shows contabilizados na capital cearense. O mais recente aconteceu no Festival Zepelim, em agosto último.

“Tem um termo que eu uso, que eu fiquei pensando, que é imã - de juntar e de imagético. O disco tinha uma história contada antes. A ‘Praia do Futuro’ é descer pra praia; ‘Magnata’ é o retrato da família brasileira; ‘Agulha’ são pessoas dentro do palheiro que se perfuram que se costuram; ‘Pote d’água’ é a família quando você bate na porta e abre”, explica o cantor e compositor. Russo esteve na Escola Porto Iracema das Artes na quarta-feira, 15, para audição comentada da banda cearense Pira Coletiva - com a qual vem trabalhando nos últimos meses no formato de tutoria. (Com informações de Miguel Araujo e Lara Montezuma)

