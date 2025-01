Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 20 de janeiro (20/01)

Foto: Reprodução/Instagram @oceanovivoimersivo Exposição imersiva "Oceano Vivo: uma viagem subaquática" chega ao Shopping Riomar Fortaleza durante o mês de férias

A exposição "Oceano Vivo: uma viagem subaquática" convida o público a se conectar com o fundo do mar e suas belezas. Com imagens em alta escala, a mostra visual imersiva é equipada com dez projetores que apresentam aos presentes fotografias reais, animações 3D e vídeos de ilustração de animais marinhos.

Quando: segunda a sábado, de 10 às 22h; domingo e feriado, das 10h30min às 21h

segunda a sábado, de 10 às 22h; domingo e feriado, das 10h30min às 21h Onde: rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu Quanto: R$ 79,80 (inteira)

R$ 79,80 (inteira) Vendas: bilheteria da exposição ou no site OceanoImersivo

bilheteria da exposição ou no site OceanoImersivo Mais informações: @oceanovivoimersivo





Circo Maximus

Localizado no estacionamento externo shopping RioMar Kennedy, o Circo Maximus leva ao público efeitos especiais de luzes e sons. As sessões reúnem números de mágicos, palhaços, trapezistas, equilibristas, contorcionistas e o Globo da Morte. O Maximus se junta ao Circo Celestia e ao Circo Kroner na temporada de grandes circos na Capital.

Quando: terça a sexta-feira, às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20 horas

terça a sexta-feira, às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20 horas Onde: Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy Quanto: a partir de R$ 15; vendas na bilheteria e no site ingressocircomaximus.com.br

Para visitar

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MCC) exibe três exposições fruto de projetos selecionados a partir da convocatória Cena Ocupa. Ocupam o espaço as mostras "Anunciação: Vou te olhar no vazio imenso", de Antonio Breno, Bruno Gadelha, Camila Fontenele, Ella Monstra, Mike Dutra, Rodrigo Lopes e Tamires Ferreira; "Mandingueira" (foto), de Pedra Silva; e "O papel do papel", de Samuel Tomé.

Quando: visitação de quarta a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e sábados e domingos, das 13h às 18 horas

visitação de quarta a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e sábados e domingos, das 13h às 18 horas Onde: MCC (R. José Avelino, 10 - Centro)

MCC (R. José Avelino, 10 - Centro) Gratuito





Salão de Abril

Com homenagem a Júlio Santos, as inscrições para o 76º Salão de Abril seguem abertas até o final de janeiro. Com o tema "Entretecendo o fio do tempo: patrimônio, natureza e o futuro", o evento convida os participantes a refletirem sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. As obras selecionadas serão expostas no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, com uma programação que valoriza a diversidade e a multiplicidade das linguagens artísticas, e os selecionados receberão R$ 5.000.

Quando: até 27 de janeiro

até 27 de janeiro Onde: salaodeabril.com.br/inscricao-edital/

Museu do Humor

Está aberta para visitação no Museu do Humor Cearense a mostra "90 x Didi", que celebra os 90 anos do humorista cearense Renato Aragão. O acervo da mostra conta com livros que falam sobre o artista, revistinhas em quadrinhos, bonecos dos Trapalhões, LPs, DVDs, fitas K7, cartazes de filmes e cópia da certidão de nascimento do humorista. A exposição segue até 12 de abril.