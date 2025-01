Esther Praxedes, cantora cearense, enxerga na música sua vocação

Foto: Narciso Junior/ Divulgação Cearense Esther Praxedes tem como referências as cantoras Ariana Grande e Rita Lee

Cinco anos: idade ideal para você se apaixonar por uma coisa, fazer disso seu objetivo de vida e lutar com todas as forças para tornar seu sonho realidade. Essa foi a jornada da artista cearense Esther Praxedes, também conhecida como "Ester Que Canta".

Foi durante um show de talentos na escola que a artista descobriu sua paixão. Mesmo com a vergonha inicial de subir ao palco e o frio na barriga, a menina tímida encarou o desafio e ali, na frente de pessoas desconhecidas, soube o que queria fazer para sempre.

"Não queria subir no palco e, quando subi, fiquei de costas para a plateia e, quando finalmente tive coragem de olhar para o público, comecei a chorar e saí correndo. Acredito que eu era muito pequena, fiquei assustada, mas o frio na barriga que senti naquele dia segue comigo até hoje, seja cantando pra cinco pessoas ou pra mil".

E agora, aos 22 anos, a cantora cearense já sobe aos palcos com mais certeza e confiança no que está fazendo, com o desejo de atingir o público da forma mais sensível e sincera possível.

Objetivos

"Meu principal objetivo é ser para as pessoas o que meus artistas favoritos são pra mim: um porto seguro. Quero atingir quem precisa chorar ou dançar com as minhas músicas. Não faço questão de ser grande ou ir muito longe, contanto que onde eu chegue, faça alguém sentir alguma coisa, pode ser raiva, alegria, tristeza, só tem que sentir e se identificar", conta.

Escrever suas canções também é uma das paixões de Esther, embora ela relate que tenha descoberto seu lado um pouco mais tarde. Transformar palavras em versos e conseguir expressar seus sentimentos da forma mais bonita e pura possível é algo que, para ela, não tem preço. Ao todo, possui mais de 30 composições, reunindo letras em português e em inglês.

"Foi algo que comecei a fazer muito tarde por falta de confiança em mim mesma, achava que tudo o que eu escrevia não era bom o suficiente, até que depois de muita terapia, descobri que também sou muito talentosa nisso e comecei a explorar cada vez mais esse meu lado", revela, acrescentando que já chegou a compor cinco músicas em um único dia.

Suas apresentações geralmente acontecem em bares e restaurantes na noite de Fortaleza, ou em eventos particulares, como casamentos, aniversários e confraternizações. Mas foi em 2024 que Esther teve a oportunidade de mostrar seu trabalho autoral para o mundo.

Festival da Juventude em Fortaleza

A artista participou do Festival da Juventude em Fortaleza e ganhou o prêmio de "Aclamação Popular". Foi a primeira vez que cantou suas letras para uma plateia que não era composta por familiares e amigos. Experiência que descreve como "muito especial", pois teve a chance de conhecer pessoas talentosas da cena musical e que passam pela mesma jornada.

"E, no final, eu ainda acabei ganhando o prêmio de "Aclamação Popular" e juro, pra mim foi como ganhar um Grammy! Chorei muito no caminho pra casa e alguns dias depois também sempre que olhava pro troféu", declara a jovem.

Inspirações na Música

Para a jovem, que nasceu nos anos 2000, as inspirações musicais são oriundas dessa época. Ouvir Lady Gaga na sala de casa e "suar de dançar" era algo que a Esther, de nove anos, adorava fazer.

A artista estadunidense Ariana Grande é a maior referência para a cearense, já que seu gênero musical favorito é o pop internacional, mas isso não exclui cantores brasileiros.

"Mas falando nacionalmente, uma grande inspiração é a Rita Lee. Amo a forma sarcástica com a qual ela escreve as músicas, amo a sensualidade disfarçada de algo divertido e também toda aquela persona dela. Acredito que sou muito parecida".

E acrescenta que, em casa, também cresceu ouvindo Queen, The Beatles, que hoje são suas bandas favoritas.

"Também ouvi muito Chico Buarque, Tim Maia, então sou uma pessoa muito eclética. Sem contar que também adoro escutar e dançar uma Calcinha Preta no rolê".





Viver de arte em Fortaleza

Apesar de amar o que faz, Esther Praxedes conta que viver de arte em Fortaleza é muito difícil, listando atrasos em pagamentos de cachês e descasos com a classe artística como fatores principais.

"Os contratantes dos lugares, na maioria das vezes, nem nos respondem, não dão oportunidade, então acaba que você vê os mesmos rostos em todos os lugares enquanto tem muita gente boa sendo deixada de lado", relata.

"Conheci muitos artistas talentosíssimos no Festival de Música da Juventude, que aconteceu nos Cucas da Cidade, temos um grupo (no WhatsApp) e é triste ver a maioria dos relatos cheios de irresponsabilidade dos contratantes, falta de empatia. Acredito que até hoje as pessoas não veem isso como um trabalho como outro qualquer e acabam esquecendo que é o cachê desses".





Planos para o futuro

Sua composição "Sobre nós, Pra você" foi a primeira música que Esther lançou nas plataformas digitais. A canção fala sobre amores que não podem ser vividos. E agora está trabalhando em seu primeiro EP, "Trégua", previsto para ser lançado no segundo semestre de 2025.

"Ele é a história de um caminho de muita culpa e incerteza até que eu finalmente levanto a bandeira branca e resolvo aceitar quem eu sou e o que quero. Estou ficando muito orgulhosa desse projeto e acredito que muita gente vai se identificar".

"Finalmente me sinto preparada para enfrentar todos os desafios que essa vida de artista nos proporciona. Estou cantando em vários lugares, vários eventos, produzindo meu primeiro EP, realmente vivendo o que sempre sonhei. Só espero ir cada vez mais longe".





