Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 21 de janeiro

O SANTO Santa Inês

Santa Inês ou Agnes pertenceu a uma família romana. Tinha cerca de 12 anos quando o filho do prefeito de Roma ficou encantado pela beleza física de Inês. De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional e foi chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor. O jovem não sabia e, diante das propostas, ela sempre dizia "não". Até que ele denunciou Inês para as autoridades, porque, sob o império de Diocleciano, ser cristã era correr risco de vida. Quem renunciasse a Jesus ficava com a própria vida; caso contrário, tornava-se mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem. Depois de diversas ameaças com fogo e tortura, em nada ela renunciava Cristo. A levaram para um lugar de prostituição, mas ela não foi manchada pelo pecado. Até que as autoridades mandaram então degolar a jovem cristã.