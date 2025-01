Jão anuncia pausa na carreira após fim da turnê

Foto: Reprodução/Instagram @jao Cantor Jão anunciou pausa na carreira neste domingo, 19

O cantor Jão anunciou que fará uma pausa na carreira. A revelação foi feita um dia após o encerramento da “Superturnê” no Allianz Parque, em São Paulo, em entrevista que foi ao ar neste domingo, 19, no programa Fantástico.

“Eu quero dar um tempo. Eu quero virar um fantasma. Eu quero curtir as festas”, declarou o artista. Ele disse não ter programado nada para o hiato, mas que deseja fazer “festas com os amigos” e “ficar com os gatos no sofá fazendo nada, assistindo várias coisas”.

“Eu preciso (da pausa). Eu não queria, até que todo mundo em volta falou: ‘É uma coisa que você realmente precisa’.”, contou.

E continuou: “Eu sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim a qualquer momento. É uma coisa que eu precisava tratar. Foi tão difícil chegar ali. Depois de quatro álbuns e sete anos, foi algo que conquistei. Foi uma conquista minha, mas, ao mesmo tempo, minha criança tem muito medo de alguém vir e falar: ‘Era só isso mesmo. Acabou. Pega suas coisas e vai embora’.”.

Jão encerra "Superturnê" em São Paulo

Em 2023, Jão lançou o quarto álbum intulado “Super”. Em janeiro de 2024, ele iniciou a “Superturnê”, vinculada ao disco lançado. Com uma grande estrutura para o público, o evento passou por diversas cidades do Brasil, incluindo Fortaleza.

O último show da turnê no sábado, 18, foi alvo de comentários dos fãs nas redes sociais, que elogiaram o evento. Jão republicou algumas das postagens e agradeceu ao público em foto compartilhada no Instagram.