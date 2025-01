Livro digital resgata memória e cultura do bairro Pirambu

Foto: David Lima/Divulgação Jorge Lima é autor do livro e criador do projeto Pirambu Pensante

"O Pirambu está no centro de muitas transformações". É com essa declaração que Jorge Lima defende seu território como espaço de histórias e lutas comunitárias no livro "Uma Breve História do Bairro Pirambu".

A obra foi criada com a intenção de apresentar a maior favela do Ceará, destacando a riqueza cultural por meio da trajetória dos moradores. A iniciativa é de Jorge, que atua como jornalista no projeto "Pirambu Pensante", criado há sete anos.

"(O projeto) tem o objetivo de divulgar a história e a cultura do bairro Pirambu. Sei que ele tem muitas histórias incríveis, dignas de cinema, mas que, infelizmente, não recebem a atenção que merecem", contextualiza.

O autor nasceu no Grande Pirambu, especificamente na região conhecida como Cristo Redentor. Segundo ele, a relação com o território vai além das suas vivências, pois está na "percepção do que ele já foi, do que é e do que ainda pode se tornar". Sobre o desenvolvimento do projeto, Jorge pontua que descobriu uma gama de personagens especiais.

"Ao me aprofundar na história, descobri figuras marcantes, como os padres Hélio Campos e Caetano, que ajudaram a fundar o bairro tal como o conhecemos hoje. Além disso, as lutas comunitárias e as lideranças locais, com as quais me relaciono, mesmo havendo uma diferença de gerações, revelam o óbvio: o Pirambu é um dos melhores bairros de Fortaleza, porque foi construído pelas mãos de seus moradores", afirma o autor.

O Pirambu a partir da história dos moradores

"Para entender Fortaleza e o Ceará, é essencial conhecer o Pirambu", complementa Jorge, que aponta o espaço como ponto essencial da história, que viveu, desde tempos de seca e dos campos de concentração, até iniciativas como o "Vila do Mar", um dos maiores projetos urbanísticos da América Latina. Nessa perspectiva, ele defende: "o Pirambu está no centro de muitas transformações".

Para eternizar o legado, o livro foi construído em um processo que demorou cerca de dois anos. Para que esse projeto fosse acessível aos jovens e às próximas gerações, ele optou por lançá-lo na versão digital, como um e-book. "Fiz tudo sem investimento público, sem ajuda de políticos e, honestamente, sem recursos financeiros. Usei apenas um celular e um notebook velho, movido pelo amor e pela pesquisa intensa, que incluiu conversas com lideranças e consultas a trabalhos acadêmicos. No livro, cada história é acompanhada de links para vídeos que explicam os acontecimentos em mais detalhes".

A obra traz um panorama ao longo de todas as décadas de história. Conforme explica o autor, a produção tem menos de 200 páginas que condensam o período de 1930 a 2023. São apresentadas narrativas importantes do território - como as instituições, os personagens marcantes e as curiosidades, como a história de um soldado da Segunda Guerra Mundial que ajudou a fundar o bairro e a visita do Wolverine ao Pirambu.

"Falo também da rica cultura musical do bairro, com gafieiras e samba. Contudo, o título deixa claro: 'Uma Breve História do Bairro Pirambu'. Afinal, minha vida também é corrida, e contar tudo seria impossível", conta Jorge entre muitos risos.

Ele lembra que todas as descobertas feitas durante a produção do livro foram publicadas, pouco a pouco, nas redes sociais e no blog "Pirambu Pensante". O espaço virtual possui uma seção dedicada a livros e outros trabalhos acadêmicos sobre o bairro a fim de facilitar a jornada de estudantes e pesquisadores interessados na região.

Para ele, a verdadeira motivação do livro é mudar a perspectiva geral sobre o bairro. "A ideia surgiu quando percebi que o Pirambu, além de ser pioneiro em diversas áreas, desde as lutas comunitárias até a reciclagem em Fortaleza, também é injustamente retratado. Quis mostrar a verdadeira história e não apenas a violência que aparece nos jornais policiais", diz.

"Apesar de décadas de abandono pelo poder público, os moradores construíram coisas incríveis", destaca o autor, que explica a afirmação com o caso emblemático da queda de um avião durante a inauguração de um trecho da Avenida Leste-Oeste. "Também resgatamos a história de Chico da Silva, maior pintor do Brasil e orgulho do Pirambu", acrescenta.

O livro "Uma Breve História do Bairro Pirambu" está disponível para venda e terá toda a verba arrecadada revertida para o custeio do projeto.

Uma Breve História do Bairro Pirambu

Disponível no link do Instagram

Quanto: R$ 97

R$ 97 Até 25 de maio deste ano, o livro tem 50% de desconto por meio do cupom PIRAMBUPENSANTE